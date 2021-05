Un nuovo device di fascia media è stato annunciato sul mercato cinese: parliamo di Oppo K9 5G, che include uno schermo AMOLED da 6.43 pollici, forato in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera frontale da 32MP, e con risoluzione FHD+ di 2400 x 1080 pixel, frequenza di refresh rate a 90Hz e di campionamento del tocco a 180Hz. Presente che il lettore di impronte digitali sotto il display. Oppo K9 5G prende le mosse dal processore Snapdragon 768G (con 8GB di RAM LPDDR4x e 128/256GB di storage interno, non espandibile tramite microSD) e presenta una fotocamera posteriore tripla da 64 + 8 (ultra-grandangolare) + 2MP, con flash LED.

La fotocamera frontale ha un sensore da 32MP. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il sistema operativo di riferimento è ColosOS 11.1 basato su Android 11. Sono incluse le connettività 5G, dualSIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, GPS e jack per le cuffie da 3.5mm (un comparto che non ha nulla da inviare ai top di gamma attuali, e che si dimostra essere altamente competitivo sotto ogni punto di vista). Le colorazioni disponibili sono Spades K (nero) e Wings of Simphony (azzurro). Il dispositivo presenta anche un sistema di dissipazione del calore attraverso un’apposita camera a vapore, una lastra di rame ed un foglio di grafite multistrato (per gli amanti dei videogiochi che sono soliti affrontare delle intense sessioni di gioco).

Oppo K9 5G ha un prezzo locale di 1999 e 2199 Yuan, pari rispettivamente a 256 e 282 euro per i modelli da 8/128GB e 8/256GB. Un device capace di lasciare il segno, e che, nel caso in cui dovesse arrivare in Europa, potrebbe piacere a molti utenti.