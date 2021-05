Il recente infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, rimediato verso il termine del match di domenica scorsa contro il Cagliari, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il Napoli. Stando alle ultime notizie riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale di difesa potrebbe addirittura concludere qui la stagione. Il numero 26 ieri mattina si è recato presso il centro sportivo di Castel Volturno dolorante al polpaccio e così, con lo staff medico, si è recato alla clinica Pineta Grande, dove si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno purtroppo hanno evidenziato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra.

A preoccupare sono soprattutto i tempi di recupero: infatti, il senegalese dovrà restare fermo ai box per almeno 20 giorni, il che significa appunto stagione finita. Una volta terminati gli esami del caso, il calciatore è subito rientrato al Training Center per iniziare le dovute terapie. Detto ciò, Koulibaly salterà sicuramente le prossime tre partite di campionato, precisamente la trasferta contro lo Spezia, il turno infrasettimanale al Maradona contro l’Udinese e l’ostica trasferta di Firenze. Il difensore potrebbe rientrare per l’ultima giornata in casa contro il Verona: fino ad allora, sarebbe un azzardo farlo scendere in campo, soprattutto se quella gara si rivelasse fondamentale per la conquista di un posto in Champions League.

Insomma, quella contro il Cagliari potrebbe essere stata l’ultima partita della stagione e probabilmente con la maglia del Napoli, dato che Koulibaly rientra tra gli azzurri in uscita. Su di lui, attualmente, ci sono due big europee: il Manchester United ed il Barcellona. Prima di parlare di calciomercato, il Napoli dovrà dare il massimo nelle ultime sfide e cercare di conquistare la zona dell’Europa che conta. Sabato prossimo si prospetta una partita pesante contro lo Spezia alle ore 15.00: mister Gennaro Gattuso dovrà fare a meno anche di un altro centrale di difesa, Nikola Maksimovic, risultato positivo al Covid-19.