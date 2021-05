Non si vive di solo iOS 14: anche per i vecchi melafonini c’è l’aggiornamento iOS 12.5.3 reso appena disponibile dagli sviluppatori Apple. Come a dimostrare che il supporto dei dispositivi Apple non finisce mai (o quasi) ed è decisamente molto più longevo di quello della controparte Android, ecco che pur non potendo godere dell’ultima versione del sistema operativo, c’è comunque ora a disposizione un pacchetto software per la sicurezza che andrà ben presto scaricato e installato.

Cosa contiene l’ultima fatica software

Chi ha ricevuto notifica dell’aggiornamento iOS 12.5,3 sul proprio iPhone ormai un po’ più datato farebbe bene a non trascurarne il relativo avviso. Apple suggerisce di procedere all’update infatti non solo in ottica sicurezza ma anche per almeno un paio di implementazioni fondamentali. Siamo al cospetto di una soluzione che risolve i problemi di danneggiamento della memoria e di overflow di numeri interi in WebKit. Proprio questo aspetto in particolare può essere sfruttato da contenuti web dannosi: di qui l’importanza di proseguire all’aggiornamento quanto prima,

Tutti gli iPhone supportati

L’aggiornamento iOS 12.5.3 è stato pensato per quei melafonini che non hanno ottenuto il supporto di iOS 14, ma neanche del precedente iOS 13. La release è dunque a disposizione di iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch di sesta generazione. L’ultima fatica promossa da Apple è lodevole se consideriamo che la maggior parte dei dispositivi sopra citati è stata lanciata anche 6 anni fa. Pensare ad un device Android con lo stesso supporto è alquanto utopico, almeno finora.

Come procedere all’aggiornamento

Visto che la maggior parte dei possessori di melafonini ora interessati dall’ultimo aggiornamento iOS 12.5.3 non eseguono un update magari da molto tempo, sarà utile suggerire le principali due modalità di lancio dell’aggiornamento. Si potrà procedere all’operazione via iTunes. Una volta aperto il programma sul computer, si potrà procedere premendo contemporaneamente “Shift + Update” e seleziona il firmware a disposizione. La seconda e più immediata strada è quella che passa per le impostazioni del telefono.