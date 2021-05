I Misteri di Murdoch 8 debutta in prima visione assoluta su Giallo lunedì 3 maggio, coi primi due due episodi della stagione, che arriva in Italia dopo 7 anni dal debutto in Canada. La serie poliziesca ambientata a Toronto sul finire del XIX secolo, tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings, ha per protagonista un giovane detective della polizia canadese, un pioniere dell’uso della scienza nel campo investigativo: personaggio ispirato a John Wilson Murray, detective canadese dell’epoca vittoriana, William Murdoch spinge perché la sua preparazione scientifica sia usata come metodo d’indagine, entrando in conflitto col più tradizionalista ispettore Thomas Brackenreid.

Come la settima stagione anche I Misteri di Murdoch 8 è composta da 18 episodi: le successive fino all’undicesima stagione avranno la stessa durata ma con un episodio speciale in più, un capitolo natalizio di due ore. Le ultime due realizzate pre-pandemia hanno avuto 18 episodi, mentre nel 2021 la quattordicesima stagione si ferma a quota 11.

Ne I Misteri di Murdoch 8 è ancora Yannick Bisson ad interpretare il visionario detective William Murdoch, mentre Hélène Joy interpreta la Dott.ssa Julia Ogden e Thomas Craig è l’Ispettore Thomas Charles Brackenreid. Completano il cast Jonny Harris nel ruolo di George Crabtree e Georgina Reilly come la Dott.ssa Emily Grace.

Ecco le trame e il promo dei primi due episodi de I Misteri di Murdoch 8 in onda il 3 maggio su Giallo: si tratta di una première di stagione in due parti, intitolate rispettivamente Fronte del porto – Parte 1 e Parte 2.

Durante una cena, Richard Dawkins viene brutalmente assassinato da due uomini incappucciati. Aiutato dall’ispettore Hamish Slorach, Murdoch dovrà condurre un’indagine difficile. Scopre che la vittima era un magnaccia sul porto e si imbatte nel muro di omertà dei residenti del quartiere. Anche l’ispettore Brackenreid ha un buon motivo per tacere: i fratelli O’Shea minacciano la sua famiglia…