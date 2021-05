Tra Ambra e Renga nessun ritorno di fiamma. Lei smentisce la crisi con Massimiliano Allegri e precipita ogni sospetto sul possibile ritorno di fiamma con Francesco Renga.

Entrambi presenti al concerto del Primo Maggio – lui sul palco per esibirsi, lei in qualità di co-conduttrice – sembrava che parte della performance di Renga potesse essere dedicata proprio alla ex moglie, che si vociferava in crisi con il compagno Massimiliano Allegri.

Un emozionato Francesco Renga ha dimenticato le parole del testo del brano Il Mio Giorno Più Bello Nel Mondo, che sembrava voler dedicare proprio ad Ambra, a lato del palco. venga l’ha più volte indicata tra l’emozione sua e della ex moglie ma sembra che nessun ritorno di fiamma possa essere considerato attendibile.

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Ambra Angiolini ha smentito la crisi con Massimiliano Allegri. Tra l’attrice e l’ex allenatore della Juventus procede tutto a gonfie vele anche se, con il trascorrere del tempo, è mutato il rapporto di Ambra con l’amore e la sua concezione del sentimento:

“Ho un rapporto con l’amore diverso da prima. L’amore non deve più salvarmi. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto”, le sue parole su Rai1.

In riferimento ad Allegri, nel momento in cui la Venier prova ad indagare, Ambra risponde con un eloquente: “Non è vero, non sono triste!”, smentendo l’aria di crisi.

Risale solo a qualche giorno fa l’indiscrezione secondo la quale la storia d’amore tra Ambra e Allegri sarebbe chiusa definitivamente e le attenzioni di Renga nei confronti della sua ex moglie sembravano poterlo confermare. A quanto pare non è così. Ambra e Renga sono ancora molto legati, per il bene dei figli Jolanda e Leonardo, ma non pensano minimamente di tornare ad essere una coppia in campo sentimentale.