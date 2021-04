C’è dell’incredibile, ma un fan dei Rammstein rischia il carcere solo per aver condiviso il link a un loro videoclip su VKontakte, il social network russo. È quanto sta accadendo ad Andrei Borovikov, attivista russo da sempre oppositore di Vladimir Putin.

Borovikov aveva pubblicato il post nel 2014 e oggi potrebbe vedersi spalancare le porte del carcere per almeno 3 anni di reclusione. Il video incriminato è quello del singolo Pu**y tratto dal disco Liebe Ist Für Alle Da (2006). Peculiarità del video diretto da Jonas Åkerlund, infatti, è la presenza di scene esplicite di sesso ispirate al mondo della pornografia. La band di Till Lindemann, del resto, non è nuova ai video dall’alto potenziale provocatorio.

Per il teaser del singolo Deutschland, per esempio, i componenti della band venivano mostrati con le divise indossate dagli ebrei nei campi di concentramento e per questo erano insorte le comunità ebraiche. A questo giro Andrei Borovikov è stato accusato di distribuzione di pornografia. Oggi rischia la condanna presso il tribunale distrettuale di Lomonosovsky che potrebbe incarcerarlo in regime di massima sicurezza.

I rapporti difficili tra la musica dei Rammstein e la Russia sono cosa nota. Nel 2019, per esempio, i chitarristi Paul Landers e Richard Kruspe si baciarono sul palco di Mosca per lanciare un’invettiva contro Vladimir Putin. Sulla vicenda di Borovikov la band di Sonne non si è ancora pronunciata.

Sul caso è intervenuta anche Amnesty International nella persona di Natalia Zviagina che ha considerato l’episodio una “presa in giro per la giustizia” con queste parole:

“Il caso contro Andrei Borovikov è assolutamente assurdo. È palesemente ovvio che viene punito esclusivamente per il suo attivismo, non per il suo gusto musicale. Non è la prima volta che le autorità russe usano una definizione eccessiva di ‘pornografia’ come pretesto per rinchiudere i loro critici.

L’accusa di Andrei Borovikov è una presa in giro della giustizia e chiediamo che tutte le accuse contro di lui vengano ritirate. Le autorità russe dovrebbero concentrarsi sul ribaltare la spirale di crisi dei diritti umani che hanno creato, non escogitare nuovi e ridicoli modi per perseguire e mettere a tacere i loro oppositori”.