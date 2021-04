Regalarsi una vasca idromassaggio per l’estate è la scelta ideale per godere di un sano relax e al contempo anche di enormi benefici. La vasta gamma di modelli permette di scegliere fra misure e forme diverse, e in base al tuo spazio disponibile.

Oggi non è più un lusso concedersi una splendida vasca idromassaggio e grazie ai costi contenuti e alla varietà di scelta è possibile trovare quella che si adatta maggiormente alle proprie esigenze, con cromoterapia, con riscaldamento, angolare a uno o a due posti, con box doccia cabinato, con bagno turco e sauna.

Benefici della vasca idromassaggio

A differenza di quella tradizionale, la vasca idromassaggio è dotata di una serie di bocchette di erogazione dai quali fuoriescono getti di acqua ed aria mescolati, che vanno a creare sul corpo effetti benefici paragonabili ad un massaggio.

I getti si possono direzionare sulle varie parti del corpo, ottenendo come effetto quello di stimolare l’epidermide e migliorare il circolo sanguigno.

Altri benefici sono un miglior drenaggio dei liquidi corporei, che consente di prevenire la cellulite, la riduzione della tensione muscolare, la depurazione della pelle e una sensazione di benessere generale che si diffonde a livello psico-fisico.

Caratteristiche per scegliere la vasca idromassaggio

Grazie all’ampia gamma di modelli puoi scegliere la vasca idromassaggio più adatta alla conformazione e dimensione del bagno o dello spazio dove vuoi installarla.

Puoi scegliere fra vasche idromassaggio dal design elegante e moderno angolari, che hanno un effetto scenografico ma che vanno installate in un bagno piuttosto ampio. Oppure, per venire incontro a tutte le tue esigenze, quelle rettangolari sono sicuramente perfette perché si adattano anche a spazi più esigui.

Nella scelta puoi optare per modelli con riscaldamento integrato, che permettono di mantenere l’acqua sempre calda alla temperatura preferita, oppure puoi optare per una vasca doccia idromassaggio cabinata, altrettanto efficace e particolarmente comoda.

Una volta che hai scelto forma e dimensioni della vasca, puoi aumentarne il comfort scegliendo una varietà di optional che assicurano trattamenti efficaci e trasformano l’esperienza di un bagno in qualcosa di straordinario. Ecco alcune delle ulteriori funzioni che può avere la vasca idromassaggio per garantirti un’estate magnifica:

Cromoterapia – si tratta di una terapia basata sulla luce, che viene irradiata led vengono posizionati all’interno della vasca, in diversi colori per assicurare benessere e tranquillità.

Aromaterapia – si tratta di essenze aromatiche utili a rilassare le tensioni e a curare alcuni disturbi. I trattamenti differiscono in base alle erbe utilizzate.

Musicoterapia – questa terapia prevede l’utilizzo della musica e dei suoni per promuovere il benessere psico-fisico. E’ anche possibile usare ritmi e suoni della natura che favoriscono il rilassamento.

Idroterapia – la terapia sfrutta l’acqua per trattare problematiche varie come la cellulite, e grazie ai getti di acqua direzionati nei punti interessati aiuta a rimuovere le adiposità.

Tra le funzioni che può avere una vasca idromassaggio quella del bagno turco è altrettanto importante perché libera i polmoni e i bronchi dalle impurità grazie al caldo umido generato dal vapore presente all’interno della vasca. Le sostanze mucose vengono fluidificate e l’apparato respiratorio ne trae enorme sollievo.