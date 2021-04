Domenica Live e Pomeriggio 5 chiudono in anticipo? Mistero sui nuovi palinsesti estivi di Canale5 che segnando già un ‘vuoto’ proprio al pomeriggio sia in settimana che alla domenica lasciando uno spazio non meglio precisato e indicato con la scritta Soap. In molti si attendono una nuova serie turca, che sembra arriverà proprio già dal 3 giugno, salvo cambiamenti.

I palinsesti pubblicati partiranno dal 30 maggio e, in particolare, quello di Canale5 vede Soap e Film in settimana fino all’ora dei quiz (Caduta Libera e poi The Wall), la stessa dicitura è riportata al sabato pomeriggio e poi anche alla domenica. Questo significa che Barbara d’Urso chiuderà già a maggio i suoi programmi andando in vacanza almeno fino alla prima settimana di settembre visto che i palinsesti saranno questi fino al 4 settembre.

Non è la prima volta che le cose cambiano in corsa soprattutto per programmi come Domenica Live e Pomeriggio5 che spesso vengono poi prolungati come è successo in questi anni ma dopo questa annata complicata in cui gli ascolti hanno registrato un notevole calo, portando anche alla chiusura anticipata di Live Non è la d’Urso (ufficialmente per altro), tutto potrebbe prendere una piega inaspettata. Ultime settimane di programmazione quindi per Barbara d’Urso che potrebbe perdere il timone della prima serata dal prossimo settembre a favore di Paolo Bonolis e Pio e Amedeo rivelazioni di questi mesi primaverili?

In molti in questi giorni hanno vociferato che le cose non sono più come un tempo per Barbara d’Urso e ci sono i suoi detrattori pronti a scommettere che la sua era sia ormai finita, o quasi. Sarà vero oppure no? Solo il tempo (e gli ascolti) ci darà le risposte che cerchiamo, per ora i fan dovranno soffrire in silenzio mentre chi non ama il suo modo di condurre, potrà gongolare.