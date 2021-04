Il concerto di Billie Eilish a Milano in programma per questa è estate è stato cancellato. Non uno slittamento dovuto alla pandemia da Covid-19 ma una vera e propria cancellazione che porta gli organizzatori a dover rimborsare integralmente i biglietti già in possesso dei fan.

Il concerto di Billie Eilish a Milano era atteso nell’estate 2020, poi rimandato all’estate 2021 a causa della pandemia. Il perdurare dello stato di emergenza non permetterà lo svolgimento dei grandi eventi neanche nell’estate ormai alle porte. La decisione per quanto riguarda l’unico evento italiano di Billie Eilish è quella di provvedere alla cancellazione dello show.

Billie Eilish non si esibirà a Milano quest’anno. Lo show del 17 luglio 2020 all’I-days presso il MIND Milano Innovation District (Area Expo) e poi rimandato al 2021 è stato adesso cancellato per emergenza sanitaria Covid 19, non sarà riprogrammato.

I fan in possesso dei biglietti per lo spettacolo potranno chiedere il rimborso integrale di quanto speso per l’acquisto a partire dal 28 aprile ed entro il 20 luglio 2021. Oltre questa data non si avrà più diritto al rimborso e i biglietti non rimborsati verranno persi definitivamente, insieme all’importo speso.

Il rimborso potrà avvenire in denaro e/o tramite voucher di pari importo utilizzabile e spendibile per l’acquisto di altri biglietti sullo stesso circuito di prevendita.

Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto e non ancora utilizzato dovranno essere presentate, a partire dal 28 aprile ed entro e non oltre il 20 luglio 2021, al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Billie Eilish ha intanto annunciato che il nuovo disco di inediti vedrà la luce il prossimo 30 luglio. Happier Than Ever – questo il titolo del progetto – sarà anticipato dal singolo in radio e negli store digitali dal 29 aprile. Non si esclude che un concerto di Billie Eilish in Italia possa essere programmato nell’ambito della prossima tournée.