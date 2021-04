Regole di Lil Jolie feat. Carl Brave sarà disponibile da venerdì 30 aprile. Il nuovo singolo della cantante segue Panico con Ketama126 ed Empty feat. Nahaze e sarà disponibile alla fine di questa settimana.

Il nuovo pezzo si intitola Regole e segna un’altra collaborazione importante per Lil Jolie che i trova adesso a duettare con Carl Brave, artista e producer romano con 29 dischi di Platino tra album e singoli ed oltre 2 milioni di stream mensili su Spotify.

Nel curriculum di Carl Brave più di 230 milioni di views su YouTube che lo hanno portato a conquistare le classifiche di vendita. Presto lo ascolteremo anche con Lil Jolie per un brano dalle sonorità indie-pop che vede la particolare vena artistica di Lil Jolie unirsi allo stille inconfondibile di Carl Brave.

Regole parla di quando in un rapporto sentimentale ci sentiamo obbligati a scendere a patti con la persona amata, parla di quando la relazione giunge al capolinea e ci consente di realizzare che non siamo più disposti a farlo in futuro.

A tal proposito, Lil Jolie spiega sul testo:

“Molte volte, in una relazione, ci sentiamo quasi in dovere di essere accondiscendenti e di scendere a patti con la persona che amiamo. Tuttavia, quando un rapporto finisce e si prende consapevolezza di chi siamo davvero, ci si accorge che non siamo più disposti a fare ciò che abbiamo fatto in passato. Questo è quello che per me significa Regole”, sono le parole con le quali racconta il pezzo.

Regole sarà disponibile in pre-save su Spotify e in pre-add su Apple Music a partire da domani, 27 aprile, e in pre-order su iTunes da mercoledì 28 aprile.