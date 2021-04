Buon 25 aprile 2021: questa domenica bisogna esordire così. Oggi decorre il 76esimo anniversario della liberazione d’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Una data impossibile da dimenticare, e che immaginiamo voi tutti vogliate celebrare con un pensiero da dedicare ad amici e parenti. Anche quest’anno siamo alle prese con il Coronavirus: dovremo osservare il distanziamento sociale e dimostrarci l’affetto reciproco da lontano, per amore dell’altro. Fare gli auguri di buon 25 aprile 2021 per la Festa della Liberazione d’Italia è sempre possibile, anche allo stato attuale. Come ormai saprete, vengono in nostro soccorso le frasi, le foto ed i video da inviare su WhatsApp e Facebook, per sentirsi sempre vicini.

Partiamo proprio dalle frasi: per l’occasione, abbiamo pensato di proporvi aforismi e pensieri di forti personalità di spicco, che bene sanno quanto il Paese ha lottato per opporsi alla resistenza del regime fascista (solo a leggerli viene la pelle d’oca, sembrano perfetti per celebrare degnamente questa ricorrenza):

La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. (Piero Calamandrei)



25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita. (Enzo Biagi)



Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell’aria. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia: sarebbe sciocco negarlo. (Primo Levi)



Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere. (Bertolt Brecht)



Alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. (Sandro Pertini)

Potete augurare buon 25 aprile 2021 anche tramite le foto: ci sono tante immagini che rendono al meglio il vero significato della Festa della Liberazione d’Italia, ovviamente tricolori. In un attimo le inoltrerete via social per celebrare questa giornata, che merita nel modo più assoluto di essere ricordata.

Da buoni patriotti, vi alleghiamo anche un paio di video per fare gli auguri buon 25 aprile 2021: il primo è chiaramente ispirato all’esaltazione della patria, a dimostrazione dell’attaccamento che si nutre nei confronti del Paese; il secondo, invece, è un simpatico filmato realizzato per spiegare ai bambini il vero significato della Festa della Liberazione d’Italia. Buon 25 aprile 2021 a tutti i lettori di OM!