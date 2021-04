Francesco Dal Poz è l’autore e protagonista del brano e videoclip Tisana. Si racconta alle telecamere di MyBand.it per scoprirne insieme le origini ed alcuni simpatici aneddoti.

Il videoclip di “Tisana” nasce dalla collaborazione tra il cantautore Francesco Dal Poz e il regista Marco Da Re. Fin da subito Da Re ha voluto che il filo conduttore del videoclip fosse quello del brano stesso: l’autenticità. È stata quasi naturale, quindi, la scelta di inserire nel video diverse persone che hanno uno stretto legame con l’artista nella sua vita privata: ecco infatti la presenza della nonna materna, del nonno paterno, della fidanzata, del padre; per dare ancora più valore alla loro presenza, si è voluto girare le diverse scene nei luoghi che più hanno segnato la vita del cantautore: il giardino dove ha passato gran parte dell’infanzia, l’orto dove ha trascorso pomeriggi interi, la spiaggia dove ha vissuto forti esperienze.

C’è poi una scena fondamentale incentrata proprio sul fulcro del testo e del titolo: una tisana. Il brano, infatti, è stato scritto da Francesco una notte per raccontare un episodio successo qualche giorno prima, quando una semplice tisana è diventata un’occasione per vivere un momento importante e significativo, quando quella semplice tisana si è trasformata in una sorta di simbolo di condivisione e apertura.

Guarda il Videclip Tisana