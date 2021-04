Zucchero annuncia Inacustico D.o.c. & More, il nuovo album in uscita venerdì 14 maggio. Il nuovo progetto discografico di Zucchero contiene tutti i brani dell’ultimo disco di inediti dell’artista, D.o.c. e una selezione di grandi successi del suo repertorio.

Zucchero rilegge le hit più celebri del suo passato artistico e le veste con un nuovo arrangiamento, in una inedita versione acustica. Il disco è da oggi in pre-order insieme ad alcune anticipazioni. Sono già disponibili in digitale i brani Spirito Nel Buio e L’Amore è Nell’Aria.

25 sono i brani che Zucchero inserisce nel nuovo progetto discografico, che uscirà in formato doppio CD, triplo vinile e digitale. Una edizione limitata sarà disponibile per i fan anche in versione triplo LP autografato solo per Amazon.

Universal Italia mette poi in vendita un bundle limitato composto dal doppio CD insieme ad un’esclusiva t-shirt.

Di seguito la tracklist di “INACUSTICO D.O.C. & MORE”:

CD1: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, “Cose che già sai” (feat. Frida Sundemo), “Testa o croce”, “Freedom”, “Vittime del cool”, “Sarebbe questo il mondo”, “La canzone che se ne va”, “Badaboom” (Bel Paese), “Tempo al Tempo”, “Nella Tempesta”, “My Freedom” (Bonus Track), “Someday” (Bonus Track) e “Don’t Let It Be Gone” (Bonus Track).

CD2: “Voci”, “Il suono della domenica”, “Blu”, “È un peccato morir”, “Dindondio”, “L’amore è nell’aria”, “È delicato”, “Ci si arrende”, “Wonderful life”, “Love is alla round?” e “Hai scelto me”.

A causa del perdurare ello stato di emergenza, i concerti di Zucchero programmati per il 2020 e poi posticipati al 2021 sono rimandati al 2022. I biglietti già acquistati restano validi per assistere ai rispettivi nuovi appuntamenti, secondo il calendario qui sotto.

Le date del tour di Zucchero nel 2022:

25 APRILE 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 APRILE 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 APRILE 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 APRILE 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 APRILE 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 MAGGIO 2022 – ARENA DI VERONA (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)