AGGIORNAMENTO 14.49: vi scriviamo per informarvi che i problemi tecnici riscontrati nell’arco della mattina sono stati prontamente risolti, rendendo il servizio del tutto operativo.

Ci sono problemi di accesso con HYPE, la nota realtà di banking digitale del Gruppo Sella, amata in particolar modo dai giovani. Il sistema deve essersi bloccato: sono diversi gli utenti che non riescono ad entrare nel proprio account per la gestione dei pagamenti, né tramite la password, né tanto meno attraverso la lettura biometrica dell’impronta digitale (abbiamo provato anche noi entrambe le modalità, talvolta fallendo il tentativo). Il messaggio di errore fa presente che l’accesso in app non è andato a buon fine, scusandosi per il disagio ed invitando l’utente a riprovare più tardi.

Come vi dicevamo, l’autenticazione a volte funzione, altre no: l’unico consiglio che possiamo darvi, oltre a quello di mettervi quanto prima in contatto con l’assistenza clienti, è quello di riprovare dopo qualche minuto (se sarete fortunati, riuscirete ad accedere al vostro account, per finalizzare il pagamento che avevate in mente di effettuare, o comunque per dedicarvi a qualsiasi attività preposta, come la consultazione del saldo residuo). Speriamo possano presto risolversi i problemi di accesso con HYPE, fermo restando che non si tratta di disfunzioni gravi dal momento che non sono tanti gli utenti a segnalare il disturbo.

Possibile che ci siano in corso dei lavori di manutenzione per il miglioramento del servizio offerto, e che quindi i problemi di accesso con HYPE siano dovuti fondamentalmente a questo (se così fosse, state pur certi che tutto verrà ripristinato nel giro di poco tempo). In ogni caso, non serve disperarsi, anche perché, come vi dicevamo, il malfunzionamento non è molto esteso (può essere capitato a voi, ma non ad una persona che conoscete), e dovrebbe presto rientrare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.