Riki a Name That Tune stasera, mercoledì 21 aprile. C’è anche Riccardo Marcuzzo tra i concorrenti del nuovo gioco musicale di Enrico Papi in onda ogni mercoledì su TV8. Nella terza puntata, continua la sfida che vede in gara uomini contro donne: stabile la squadra delle donne, cambia ancora una volta quella degli uomini.

Nella terza puntata vedremo in gioco a Name That Tune – Indovina La Canzone 8 concorrenti suddivisi in due gruppi da 4.

Da un lato le donne: Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno e Antonella Elia. Dall’altro lato la nuova squadra degli uomini che, dopo l’eliminazione della scorsa settimana, è ancora costretta a cambiare. Sono Riki, Cristiano Malgioglio, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style i 4 prescelti stasera per dare battaglia al team tutto al femminile.

L’appuntamento è alle ore 21.30 su TV8 con la conduzione di Enrico Papi, confermato per il secondo anno consecutivo alla guida del nuovo format che riporta in voga il vecchio Sarabanda – il gioco Mediaset all’insegna della musica che conduceva negli anni 90 – e lo propone in una chiave inedita.

Altri tre saranno i Cantanti Misteriosi da indovinare sarà per portarti a casa i punti della prova ma la serata inizia come sempre dalle Playlist per chiudersi con il celebre gioco Sette Per Trenta in cui il concorrente scelto da ogni squadra ha solo 30 secondi per indovinare 7 canzoni. La squadra che ne indovina di più vince la serata e si conferma automaticamente per la puntata successiva, in onda mercoledì prossimo.

Tra le altre manche, l’Asta Musicale e la Canzone Sbagliata che metteranno a dura prova i protagonisti come il Lip Sync Duel, all’insegna del divertimento assicurato. Name That Tune – Indovina La Canzone è disponibile anche in streaming su TV8.