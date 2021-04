Cambio di programmazione per Montalbano: questa settimana la longeva fiction di Rai1 non va in onda per due buone ragioni. Dopo l’ultimo appuntamento dello scorso 8 marzo, la rete ammiraglia continua a puntare sul carisma e la bravura di Luca Zingaretti proponendo l’ennesimo ciclo di repliche del Commissario Montalbano che macinano ascolti anche se si tratta di episodi già visti.

La scorsa settimana, Rai1 ha mandato in onda Salvo amato, Livia mia, raccogliendo davanti allo schermo 4.504.000 telespettatori con il 19,57% di share, battendo la concorrenza di Mediaset.

Questa settimana, Montalbano doveva tornare per la replica di La rete di protezione, ma la Rai ha deciso diversamente. Stasera, 20 aprile, andrà in onda lo speciale del programma Canzone Segreta, condotto da Serena Rossi. L’ultima puntata è un omaggio alle vittime del Covid nel nostro Paese (i cui nomi scorreranno sul videowall). Per l’occasione, l’attrice intonerà il brano La cura di Franco Battiato. Ospiti della serata: della serata Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi, mentre rivedremo le sorprese musicali di questa edizione, da Mika a Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith.

Domani 21 aprile, invece, la Rai1 manderà in onda la prima puntata della nuova edizione di Ulisse – Il piacere della scoperta. Il programma culturale di Alberto Angela inaugurerà il suo 2021 con uno speciale sul Natale di Roma (secondo la leggenda, fu fondata il 21 aprile 753 a.C.). L’appuntamento con Ulisse si rinnova ogni mercoledì in prima serata.

Quando torna quindi in onda Montalbano? La speranza è di rivedere il Commissario di Vigata martedì 27 aprile, quando dovrebbe tornare a occupare il palinsesto con un nuovo ciclo di repliche. In quella data probabilmente vedremo l’episodio La rete di protezione, trasmesso per la prima volta il 16 marzo 2020. Diretto da Alberto Sironi e Luca Zingaretti (il quale ha preso le redini della fiction dopo la morte dello storico regista), il Commissario è alle prese con un bizzarro caso riguardante delle vecchie pellicole che inquadrano un muro. Montalbano intuirà che dietro quelle riprese si nasconde una vicenda remota dalle tinte oscure e drammatiche.