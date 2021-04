Le nuove puntate di Ulisse Il piacere della scoperta stanno per tornare. Il programma condotto da Alberto Angela riparte il 21 aprile per un nuovo affascinante viaggio nella storia e nella cultura della nostra Italia. Ecco la programmazione.

Nel giorno del Natale di Roma andrà in onda lo speciale dedicato alle Sette meraviglie della Roma imperiale; il 28 aprile sarà trasmesso la puntata Sei regine per Enrico VIII; il 5 maggio il pubblico si immergerà ne Il favoloso mondo degli Etruschi; il 12 maggio è la volta della storia di San Francesco e Santa Chiara; infine, l’edizione 2021 di Ulisse chiuderà il 19 maggio con una puntata dedicata alla Terra, in cui parteciperà Piero Angela.

In particolare: la prima puntata incentrata sulle origini di Roma partirà con un viaggio affascinante tra la “Roma dei Cesari”. Seconda la tradizione, l’attuale Capitale sarebbe stata fondata il 21 aprile 753 a.C. Alberto Angela accompagnerà gli spettatori dal Mausoleo di Augusto, tornato visibile al pubblico dopo un lungo lavoro di restauro durato quattordici anni; la visita prosegue verso l’Ara Pacis, uno dei monumenti che segna l’inizio della Roma imperiale, con i suoi magnifici rilievi i cui colori; e ancora: la Collezione Torlonia, una delle più importanti collezioni private di statue antiche al mondo; il Colosseo, il più grande anfiteatro romano mai costruito; il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino; la Colonna Traiana, monumento simbolo dell’età d’oro di Roma, e infine il Pantheon, più importante tempio della Roma antica.

L’ultima puntata è dedicata alla Terra, un argomento che Alberto Angela voleva assolutamente trattare: “È nostro dovere, della Rai, parlare di questo grande tema che è davanti a noi. I cambiamenti climatici non sono solo una parola, ma cose che stanno arrivando. È come sentire il rumore di una cascata: non siamo ancora arrivati, possiamo ancora sterzare e cercare di evitare i cambiamenti che modificherebbero davvero il nostro modo di vivere sul pianeta”, ha dichiarato il divulgatore scientifico a RadioCorriereTV.

Un viaggio che Alberto Angela farà accompagnato dal padre Piero: “Abbiamo deciso di unirci in questo sforzo per raccontare come il mondo chieda il nostro aiuto. Fino a ora la Terra ci ha dato tanto, adesso ci sta chiedendo di darle una mano. Una chiamata alle armi che abbiamo subito sentito, una marcia da fare tutti quanti assieme”.

Appuntamento quindi a mercoledì 21 aprile per le nuove puntate di Ulisse Il piacere della scoperta.