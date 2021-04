Hai voglia di rinnovare il tuo guardaroba e cambiare un po’ i tuoi accessori, a partire dalle scarpe. Eppure le tue scarpe in pelle sono ancora in ottimo stato, e il modello ti piace. C’è un modo per dare un’aria di novità: cambiare il colore delle scarpe.

E’ possibile? Certo che sì. E’ sufficiente recuperare colori per scarpe in pelle e mettersi all’opera. Forse ti sembra complicato perché non ne avevi mai sentito parlare. Invece è più semplice di quanto tu possa credere.

Il prodotto giusto

L’elemento determinante quando cerchi colori per scarpe è quello di scegliere prodotti di qualità. A maggior ragione, se stai operando su un articolo che è già ricercato. Sicuramente le calzature in pelle che possiedi sono state scelte con cura; hanno un valore sia economico che affettivo.

Quindi, dedica loro la massima considerazione. Scegli tintura per scarpe in pelle con base acrilica, affinché siano resistenti all’acqua e anche ai graffi. E’ importante che il colore resti vivo anche dopo diversi mesi di utilizzo, senza dare un effetto sbiadito. E la scarpa, è ovvio, passa molte ore all’esterno, a contatto con gli agenti atmosferici.

Una delle marche migliori su cui puntare è Angelus. Negli Stati Uniti, è il marchio leader nel settore della tintura per scarpe. Sono facili da utilizzare e assicurano una buona tenuta anche a lungo termine.

Come applicare i colori per scarpe

Non rimandare l’attività a quando avrai tempo libero: le tue nuove scarpe possono essere pronte in poco più di un’ora! Qualche tempo in più, invece, per indossarle: la completa asciugatura si raggiungere in 3 o 4 ore.

Quello a cui ti devi dedicare, è individuare il colore che preferisci. Non ci sono limiti: con la tintura per scarpe puoi passare anche dal nero al bianco. Se sei alla ricerca di un colore particolare, per abbinare il tuo modello di scarpa preferito al vestito da cerimonia che vuoi indossare, questa potrebbe essere la strategia giusta per te. Ecco come procedere.

1. La pulizia della scarpa

Per prima cosa, devi pulire perfettamente la superficie in pelle che vuoi colorare. Un primo passaggio può essere fatto con un semplice panno umido, soprattutto se ci sono incrostazione o residui di sporco evidenti. Per una pulizia profonda, però, meglio affidarsi a un prodotto specifico, che in nessun modo rovini la scarpa.

Esistono in commercio dei preparati, a base di acetone, che eliminano le tracce di grasso e sporco, rispettando il materiale. Sono da utilizzare esclusivamente sulla pelle, evitando il contatto con le eventuali patti in gomma o plastica che possono essere presenti nella calzatura

In questo modo, avrete una base ottimale per applicare il colore per scarpe in pelle.

2. Stendere il colore

Per stendere i colori per pelle, dovete utilizzare gli strumenti giusti. Se avete acquistato un kit completo, insieme al coloranti avrete trovato pennelli o dischetti applicatori appositi, che non lascino residui insieme alla tinta.

Cominciate a distribuire la vernice in maniera uniforma sulla calzatura, lentamente e con movimenti lunghi, senza creare uno strato spesso. Se al momento di dare la “prima mano” vi sembra che il colore sottostante sia ancora visibile, non preoccupatevi; potete tranquillamente ripassare una seconda o anche una terza volta. E’ sufficiente attendere un intervallo di circa mezz’ora, affinché il colore per pelle sia abbastanza asciutto da accogliere un’altra passata senza venire via.

Quando il risultato ti soddisfa, dopo un’ultima occhiata ai bordi e agli angoli più difficili da raggiungere, il tuo lavoro è compiuto!

3. Asciugatura

Probabilmente avrai fretta di sfoggiare il tuo “nuovo” paio di carpe, ma non avere fretta. Non è necessario accelerare il processo di asciugatura con fonti di calore o ponendo al sole, anzi. Lascia le scarpe in luogo arieggiato ma riparato, e in poche ore saranno pronte. La pelle è un materiale che deve essere protetto.

4. Lucido

Se volete dare un tocco di stile in più, una volta asciutto il colore potete completare l’opera passando il lucido. Il finisher va applicato solo a colorazione finita, quando la tinta si è asciugata.

Trovare i prodotti