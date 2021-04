Sarà disponibile prossimamente E Questo Cuore Non Mente di Levante, il nuovo romanzo preceduto dall’audiolibro letto dalla stessa Levante.

Ad annunciarlo ai fan è l’artista sui social anticipando il ritorno di Anita, un personaggio che ha amato e odiato al tempo stesso ma particolarmente sincero.

“Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi.

Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto”, le parole di Levante nel comunicare l’uscita del suo terzo romanzo che definisce un atto di coraggio. Lo dedica a tutti i bambini del mondo.

E Questo Cuore Non Mente di Levante sarà disponibile prima dell’estate per Rizzoli. La data di pubblicazione non è ancora stata comunicata dall’artista che però ha anticipato che il nuovo romanzo sarà preceduto da un audiolibro, Se Non Ti Vedo Non Esisti, letto da lei stessa e disponibile dal 21 aprile su Audible.

“Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio e spero di aver fatto il massimo… e se non avrò fatto il massimo, se non sarò stata brava, puntuale, impeccabile…questa volta quella bambina mi perdonerà”, scrive Levante. “Questo libro è dedicato a tutti i bambini del mondo, a quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire. E QUESTO CUORE NON MENTE, il mio terzo romanzo, esce prima dell’estate per @rizzolilibri. È preceduto dall’audiolibro di SE NON TI VEDO NON ESISTI, letto da me, disponibile dal 21 aprile su @audible_it“.

Qui sotto l’annuncio di Levante sui social: