C’è un medio-gamma che sta particolarmente facendo discutere in questo momento: parliamo del Samsung Galaxy M42, che vede nella batteria da 6000mAh il suo maggiore punto di forza. Il device debutterà il prossimo 28 aprile, ma purtroppo ancora non possiamo dirvi a quale prezzo sarà venduto (il cartellino dovrebbe essere compreso tra i 20 mila e le 25 mila rupie indiane, corrispondenti ad un ventaglio compreso tra i 223 ed i 279 euro al cambio attuale).

Non escludiamo il fatto che il colosso di Suel possa decidere di mettere in vendita i Samsung Galaxy M42 anche in versione internazionale in altri mercati, anche se è ancora presto per dirlo. Non sono tante le specifiche tecniche confermate, tra cui il processore Snapdragon 750G, in grado di supportare le reti 5G. La fotocamera principale del Samsung Galaxy M42 dovrebbe includere un sensore da 64MP, in linea con la fascia di prestazioni cui il dispositivo andrà ad appartenere.

Non ci sono purtroppo informazioni per quanto concerne lo schermo e la memoria interna (dettagli che non si possono trascurare quand’è il momento di acquistare un nuovo smartphone, sarete d’accordo voi tutti a riguardo), che immaginiamo comunque rispecchieranno il tipo di dispositivo di cui si sta parlando. Lo ribadiamo: il punto di forza di questo dispositivo è senz’altro la batteria da 6000mAh (immaginate cosa riuscireste a farvi senza dovervi minimamente preoccupare di restare senza energia prima della fine della giornata), oltre al supporto alle reti 5G, cosa niente affatto scontata per un dispositivo di fascia-media, che mantenga anche un prezzo non troppo esorbitante. Il Samsung Galaxy M42 potrebbe essere uno di quei terminali capaci di lasciare il proprio graffio, lo terremo d’occhio per voi. Se avete domande fatecelo sapere attraverso il box qui sotto: saremo felici di rispondervi in tempi brevi.