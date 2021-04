All’alba della civiltà, l’uomo usava una varietà di profumi per migliorare l’odore nella sua casa, compiacere gli dei e sbarazzarsi dell’odore sgradevole del proprio corpo. I profumieri antichi usavano ingredienti naturali e solo alla fine del XIX secolo iniziarono ad essere aggiunti prodotti chimici.

Ma poche persone pensano che il profumo moderno possa consistere in ingredienti molto sgradevoli (e talvolta francamente ripugnanti). Oggi, insieme ai profumieri di Kenzo, scopriamo quali sono gli ingredienti più insoliti usati nelle creazioni dei profumi.

1. Sebo di cervo muschiato

Alcune famiglie di cervi hanno ghiandole che producono un tipo di sebo dall’odore forte, che viene utilizzato per attirare individui del sesso opposto. Più di 1000 anni fa, è stato scoperto che questo sebo (il cui odore è di per sé sgradevole) esalta l’aroma dei profumi. Sfortunatamente, le ghiandole dei cervi muschiati non possono essere rimosse senza uccidere l’animale.

Nonostante ciò, il sebo del cervo era così apprezzato da essere utilizzato in quasi tutti i profumi fino agli anni ’70, quando il suo uso fu finalmente limitato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche.

2. Olio di Aucklandia Costus

L’olio di Costus è stato recentemente bandito dalla profumeria a causa del suo potenziale allergico. Tuttavia, in passato, l’olio essenziale, che era ottenuto dalle radici essiccate della pianta costus, era un ingrediente molto comune nella profumeria classica ed era utilizzato in alcuni dei più famosi profumi da uomo. L’odore di costus è simile a … l’odore dei peli di cane bagnati, ma incredibilmente forte.

In combinazione con altri ingredienti di origine animale, forma l’aroma di angurie acerbe e iris. Oggi ci sono sostituti dei costus sintetici, ma nessuno è ancora riuscito a imitare completamente l’odore naturale.

3. La secrezione del castoro

La secrezione delle ghiandole prepuziali dei castori, si trovano vicino all’ano dell’animale. Il castoro usa questa secrezione per marcare il suo territorio, e infatti questa sostanza è molto simile al muschio. Il suo odore ricorda il legno e il cuoio, motivo per cui viene spesso utilizzato in profumeria per aggiungere queste note ai profumi.

4. Indolo

L’indolo è una sostanza chimica che si trova naturalmente in molti fiori (principalmente bianchi, come gelsomino e gigli). È una sostanza chimica molto potente con un forte odore fecale. Il suo utilizzo in profumeria è esclusivamente come additivo per creare fragranze floreali. L’essenza sintetica di gelsomino non odorerà di gelsomino fino a quando non aggiungerai una piccola quantità di questa sostanza fetida.

La cosa più interessante è il fatto che gli indoli sono formati da una sostanza chimica che ha un effetto simile alla serotonina, che interagisce con i recettori nel cervello per far provare piacere a una persona.

5. Mercaptani

I mercaptani sono un gruppo di sostanze chimiche con un odore terrificante. Il loro odore ha una distinta tonalità sulfurea ed è molto simile all’odore del cavolo in decomposizione. Vari tipi di mercaptani sono usati in profumeria. Ad esempio, il mercaptano di ribes nero viene utilizzato per creare il profumo di ribes nero, mentre il mercaptano di furfurile viene utilizzato per il profumo del caffè. I mercaptani, insieme al dimetil solfuro, si trovano nei gas dell’intestino umano.