Le tazze mug sono oggetti presenti nella vita quotidiana di molti di noi, tanto in ambito domestico quanto in ufficio o in qualunque altro posto di lavoro. Molte di queste sono tazze in formato standard, ma ce ne sono anche altre personalizzate: per esempio con uno slogan, con un logo, con una frase motivazionale o con una immagine. Basta poco per trasformare una tazza mug e renderla un oggetto piacevole da utilizzare ogni giorno, capace addirittura di favorire il buon umore. Se poi la tazza viene usata per bere il latte a colazione, la giornata non può che cominciare nel modo migliore.

Le tazze personalizzate come gadget promozionali

Insomma, non è difficile intuire la ragione per cui fra i tanti gadget promozionali che suscitano l’attenzione delle aziende e degli enti che desiderano promuoversi ci siano anche le tazze personalizzate. Il processo di stampa necessario per imprimere scritte o immagini è, grazie alle tecnologie di ultima generazione, semplice ed efficace, garantendo il massimo della versatilità e permettendo di scegliere loghi e frasi in totale libertà.

Il catalogo di tazze di Gadget365

Gadget365 è una delle aziende italiane che permettono di ordinare online e acquistare tazze mug personalizzate . Il catalogo di questa realtà è decisamente ricco: accanto alle tazze ci sono prodotti di tutti i tipi, dagli auricolari Bluetooth agli ombrelli, dalle sciarpe alle penne, dai calendari alle candele, dai portachiavi agli speaker. Ma di certo le tazze mug catturano l’attenzione: e se proprio non si riesce a decidere per quale modello optare, ci si può sempre affidare alla competenza e all’esperienza degli addetti del servizio clienti, che forniscono tutti i consigli e tutti i suggerimenti del caso. Gadget365, tra l’altro, fa parte di Assoprom, un’associazione che include tutti i produttori e distributori di articoli pubblicitari migliori: insomma, un punto di riferimento nel settore.

Tazze mug: le opzioni di personalizzazione sono infinite

Sono davvero tante le tazze mug che si possono scegliere, differenti non solo per il loro design, ma anche per il materiale con cui sono realizzate: si spazia dai modelli in ceramica a quelli in plastica, senza dimenticare le soluzioni in materiale ecologico. Le lavorazioni garantite da tecnologie di ultima generazione rendono possibile una varietà pressoché infinita di personalizzazioni, con stampe contraddistinte da standard di precisione altissimi. E sempre grazie agli strumenti più innovativi si può contare su una fedeltà dei colori eccezionale. Per personalizzare le tazze, la tecnica di stampa a cui si ricorre è la serigrafia: una soluzione estremamente versatile, che ha il pregio di consentire la riproduzione di immagini di tutti i tipi sugli oggetti.

Chi ha bisogno dei gadget personalizzati

Non si pensi che siano solo le aziende che vogliono attuare una campagna di marketing ad aver bisogno di gadget promozionali come le tazze personalizzate. Queste possono essere richieste anche da privati, per esempio: magari in vista dell’organizzazione di una festa o di un ricevimento di matrimonio. Ma anche un’associazione senza scopo di lucro potrebbe decidere di distribuire ai soci una tazza in omaggio, come pure un gruppo sportivo dopo il raggiungimento di un prezioso successo.

Il marketing e le tazze mug personalizzate

Nel caso delle aziende, comunque, gli scopi sono evidenti: aumentare la propria visibilità attraverso l’esposizione del marchio su un oggetto di uso comune e destinato a essere mostrato nei contesti più diversi. Stampare il logo della propria azienda su una tazza che poi verrà usata in ufficio è un passo in apparenza semplice ma in realtà efficace. E poi non è detto che le tazze si usino solo per bere: c’è chi le adopera anche come soprammobile, oppure come portapenne. Ecco perché si può trovare una tazza sullo scaffale di un bar o sulla mensola di un ufficio, ma anche sul tavolino di una sala d’attesa dello studio di un professionista… e la lista sarebbe potenzialmente infinita.

Una scelta di successo

Qualunque azienda che prenda la decisione di distribuire delle tazze personalizzate in omaggio compie una scelta di successo, tanto sul breve termine quanto sul lungo periodo. D’altra parte le tazze non vengono certo buttate via o dimenticate dopo pochi giorni: al contrario, si continua a usarle per mesi, se non addirittura per anni. Quindi, il meccanismo promozionale che sta alla base di questi gadget potrà concretizzarsi anche a distanza di anni dal momento in cui sono stati distribuiti.

Fare pubblicità con le tazze si può

Infine, si pensi ai clienti di un locale a cui vengono servite bevande non all’interno di tazze standard e anonime, ma in tazze personalizzate, valorizzate da scritte uniche o da immagini particolari. Una situazione simile è solo in apparenza banale, ma in realtà è destinata a rimanere ben impressa nella memoria di quei clienti. Vale per i bar, ma anche per i ristoranti, per i pub, per le pasticcerie e per molte altre attività.