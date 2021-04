La serie tv sulle Superchicche prende forma. Le riprese del live action basato sul celebre cartone animato statunitense sono in corso, ma intanto la CW – network su cui andrà in onda – ha svelato una prima immagine delle tre attrici che vestiranno i panni delle protagoniste.

Chloe Bennet interpreta Blossom (nella versione italiana Lolly), Dove Cameron è Bubbles (Dolly) e Yana Perrault è Buttercup (Molly). Nel cast anche Donald Faison nel ruolo del padre, il professor Drake Utonium; Nicholas Podany interpreterà la versione live action del cattivo Mojo Jojo di nome Joseph “Jojo” Mondel Jr.; infine a Robyn Lively spetterà la parte della signora Sara Bellum.

La serie, intitolata semplicemente Powerpuff, è stata annunciata per la prima volta nell’agosto 2020. Basata sulla serie Cartoon Network creata da Craig McCracken, il live action sarà indirizzato a un pubblico più adulto; le protagoniste sono infatti delle supereroine ventenni, illuse dalla vita, che sentono di aver perso la loro infanzia, passato a lottare contro il crimine. Ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai, le tre dovranno riunirsi per una nuova avventura.

La serie animata originale, prodotta in sei stagioni dal 1998 al 2005, è stata un gran successo in tutto il mondo, Italia compresa. Nel 2016 è andato in onda un reboot, terminato nel 2019. Nel cartone, le protagoniste sono tre ragazzine che frequentano l’asilo, risultato di un esperimento andato a male del professor Utonium. Lolly, la leader, ha i capelli rossi ed è quella più riflessiva; la bionda Dolly ha un carattere più dolce e veste di celeste; Molly, capelli scuri e vestita di verde, è la più aggressiva del gruppo.

In una foto di scena di Bennet, Cameron e Perrault si mostrano nelle loro divise “ufficiali” delle Superchicche, ma le immagini che già circolavano sui social riguardano momenti dell’adolescenza delle protagoniste. La CW ha ordinato il pilota della serie tv, che si concentrerà sulle ragazze da adulte, come si vede nell’immagine: