In seguito all’assegnazione ufficiale a DAZN del pacchetto primario relativo alla trasmissione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 (che prevede 7 partite in esclusiva per ogni turno e 3 in condivisione), la rivale Sky sarebbe molto interessata ad acquisire il pacchetto 2, per il quale avrebbe già presentato un’offerta che però non ha convinto l’assemblea di Lega. La partita non è certamente terminata e così l’emittente satellitare avrebbe optato di rivolgersi dritta agli abbonati, informandoli sul modo in cui si svilupperà la propria offerta a partire dalla prossima stagione di calcio e in maniera dettagliata sui contenuti riguardanti il pacchetto ‘Sky Calcio’.

Stando a quanto riportato da ‘Calcio&Finanza’, l’azienda Sky, guidata da Maximo Ibarra, avrebbe inviato una mail agli abbonati con oggetto: “Parliamo di calcio. Ma non solo”, in cui è stato chiarito che la vendita dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024 è attualmente in corso e che il pacchetto 2 (relativo ai 3 match in co-esclusiva) ancora non è stato assegnato, così come altri tornei di calcio italiani ed esteri. A quanto pare la pay-tv non intende demordere e vuole a tutti i costi la Serie A, e il suo obiettivo è quello di incrementare la sua programmazione calcistica. Nella mail inviata agli abbonati si legge che lo staff sta facendo il massimo per offrire più calcio, e sono a lavoro per migliorare l’offerta commerciale del pacchetto Sky Calcio.

In vista della prossima stagione sportiva, Sky avrà i diritti di trasmissione relativi al mercato italiano dei seguenti eventi:

“UEFA Champions League (2021-2024) – 121 partite su 137; UEFA Europa League (2021-2024) – tutte le partite; UEFA Conference League (2021-2024) – tutte le partite; Formula 1 (2021 e 2022) – tutti i Gran Premi; Moto GP – tutte le gare fino alla fine della stagione 2021; ATP Masters 1000 – tutti i tornei di tennis; Wimbledon; ATP Finals e tutto il basket NBA”.

Ovviamente, tutti questi eventi saranno visibili dagli abbonati a Sky Sport, dunque chi ha un abbonamento al solo pacchetto Calcio non potrà usufruirne. Al termine della comunicazione inviata da Sky ai suoi clienti, si evince che qualora l’utente decidesse di disdire potrà farlo senza costi, anche se ci sono promozioni attive, e successivamente al termine della stagione in corso.