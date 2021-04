Chi commenta la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia? I due nomi sono ormai stati svelati e non sono mancate le prime polemiche legate alla scelta effettuata dal nostro Paese per il commento in diretta del Contest musicale europeo.

Le polemiche sono generate proprio dalla tipologia dell’evento, che pone al centro la musica ma anche lo spettacolo, in un concorso europeo che quest’anno per l’Italia vede gareggiare la band dei Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021.

Stando alle ultime vittorie in campo Eurovision Song Contest, lo stile e la musica dei Maneskin – oltre all’intera performance – potrebbero essere molto apprezzati in Europa. L’Italia punta quantomeno al podio in una finale di Eurovision Song Contest 2021 che sarà sicuramente molto seguita nel nostro Paese.

Se è stata apprezzata la presentazione dei Maneskin al Contest, non si può dire lo stesso di chi commenta la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia. I due nomi sono quelli di Gabriele Corsi e di Cristiano Malgioglio, due personaggi televisivi molto lontani dal contesto musicale.

Sarà una serata – indubbiamente – all’insegna del buon umore che coinvolgerà milioni di telespettatori, tanti saranno quelli sintonizzati in diretta sui canali Rai. Ciò che mancherà sarà però un commento puramente musicale nell’osservare e nell’ascoltare canzoni e performance dei nostri cugini europei.

Federico Russo e Flavio Insinna vengono ufficialmente sostituiti da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, ai quali passa ufficialmente il timone dell’edizione 2021 per quanto riguarda il commento della serata finale dell’Eurovision.

Le voci delle semifinali in onda su Rai 4 il 18 e il 20 maggio saranno invece quelle di Ema Stokholma e Saverio Raimondo che il 22 maggio lasceranno il posto a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio per la diretta in prima serata su Rai1.

Lo show quest’anno è atteso all’Ahoy Rotterdam di Rotterdam, nei Paesi Bassi: è l’edizione numero 65 per l’Eurovision Song Contest dopo l’interruzione dello scorso anno a causa della pandemia.