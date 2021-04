Com’è finito Svegliati Amore Mio? La miniserie che ha visto Sabrina Ferilli protagonista in queste ultime tre settimane, si è conclusa ieri sera con un’ultima puntata al cardiopalma in cui non è mancato un perfetto mix di sentimenti. La storia di Sara e la battaglia di Nanà si sono concluse nel migliore dei modi e mentre quest’ultima ha ottenuto la bonifica dell’acciaieria con le sue denunce insieme alle altre mamme coraggio, la sua amata figlia ha lasciato l’ospedale finalmente sana e salva.

La miniserie ha voluto denunciare le condizioni in cui versano le famiglie costrette a combattere con il mostro silenzioso, e spesso invisibile, delle polveri sottili che fanno ammalare decine di persone e, soprattutto, bambini, gli stessi che abbiamo visto combattere in Svegliati Amore Mio ma non tutti con lo stesso risultato. La bella Sara è riuscita a tornare a casa con mamma Nanà e a riprendere la sua gara in piscina vincendo la sua battaglia, ma Lorenzo non ci è riuscito.

I due ragazzi hanno molto legato in ospedale ma proprio quando il loro amore era appena sbocciato, Lorenzo ha avuto un malore e le sue condizioni si sono presto aggravate. Uno struggente addio, prima in ospedale e poi in Chiesa per il funerale, ha chiuso la loro relazione ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e proprio negli ultimi minuti della fiction, dopo la vittoria in piscina, ecco che Sara si gira verso gli spalti e trova lì il suo Lorenzo, sorridente e pronto a sostenerla.

Finisce così Svegliati Amore Mio, la miniserie con Sabrina Ferilli promossa dal pubblico e dalla critica che, però, avrebbe preferito risparmiarsi un inutile dramma sentimentale, ovvero quello legato al possibile triangolo tra Nanà, il marito Sergio e il suo ex Mimmo, ucciso nella scorsa puntata. Spazzando via questa storyline dalla miniserie siamo sicuri che il risultato non sia poi così diverso, anzi, e questo ne dimostra l’inutilità. Per il resto non rimane che attendere il prossimo progetto di Sarina Ferilli magari di nuovo insieme alla premiata ditta Tognazzi-Izzo.