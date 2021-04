Le puntate di Svegliati Amore Mio stanno per giungere al termine e dopo una serie di colpi di scena e di emozioni andate in scena ieri sera, la fiction con Sabrina Ferilli tornerà mercoledì prossimo, il 7 aprile, per il gran finale. I commenti sulla fiction continuano a sprecarsi tanto che sempre più spesso il pubblico si divide sul giudizio del prodotto tra chi lo trova interessante e chi, invece, troppo romanzato e le cose non sono migliorate ieri sera tra morti inattese e arresti.

L’incidente all’acciaieria ha creato un vero e proprio terremoto nella vita dei personaggi della fiction perché se da un lato Mimmo ha affrontato Sergio e i suoi sentimenti per Nanà, quest’ultimo ha pensato addirittura ad un tradimento da parte della moglie decidendo così di andare via di casa. Nemmeno nel momento in cui è stato necessario riunirsi per cercare Sara scomparsa nel nulla insieme a Lorenzo, i due sono riusciti a mettere da parte i loro dissapori. Nel frattempo Nanà decide di coinvolgere un giornalista in questa storia, Stefano, per provare a raccontare quello che nessuno vuole rivelare nemmeno sull’incidente in cui Sergio stava per rimanere vittima. Cosa si nasconde in questa acciaieria?

Svegliati Amore Mio poi mette all’angolo anche l’amicizia tra Sergio e Mimmo, i due finiscono per litigare violentemente e così quando quest’ultimo, convinto di aver perso tutto, Nanà compresa, si rifugia nell’alcol, ecco che succede qualcosa di sconvolgente, qualcuno lo uccide, ma chi? Inutile dire che i pensieri di tutti volano proprio a Sergio che non ha un alibi per il momento dell’omicidio ma la moglie prova ugualmente a dimenticare e ad andare avanti. Come finirà adesso per loro?

Le puntate di Svegliati Amore Mio termineranno proprio mercoledì prossimo quando andrà in onda il gran finale in cui si prevede l’arresto di Sergio per la morte di Mimmo. In ospedale, Sara ha la febbre ma c’è qualcuno che all’improvviso sta peggio di lei, si tratta di Lorenzo? Nanà esorta le madri ad aiutare Stefano che pubblica un clamoroso reportage contro l’acciaieria che qualcuno non gradisce tanto che Tagliabue respinge tutte le accuse e annuncia aumenti di produzione, cosa ne sarà adesso dell’acciaieria?