Prime foto di Petra 2, il seguito della serie con Paola Cortellesi in onda su Sky lo scorso anno con un notevole successo di ascolti e di critica. Sapevamo già che ci sarebbero stati nuovi episodi ma adesso tutto è pronto per ritrovare la nostra Petra sul set per altri nuovi casi che la vedranno sempre più impelagata tra giallo e mistero.

Nei nuovi episodi troviamo Petra stabilmente in azione nel settore operativo della mobile di Genova con al fianco il confermatissimo vice ispettore Antonio Monte e i due dovranno risolvere quattro nuovi casi ovvero una catena di morti tra senzatetto, un duplice omicidio legato al passato, baby gang e un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo. Proprio come nella prima, intensa, stagione, i due si dovranno districare tra lavoro e vita privata e mentre Petra dovrà ancora imparare a gestire i suoi sentimenti e il suo cuore che iniziava a sciogliersi, il suo collega dovrà dimenticare l’atroce morte della sua fidanzata per voltare pagina, i due riusciranno a farlo insieme?

Le foto di Petra 2 non rivelano molto sulla trama ma mostrano Paola Cortellesi in quattro diversi momenti tutti legati alle indagini e poco alla vita privata. Quando andranno in onda questi nuovi episodi? Le riprese sono iniziate lo scorso 8 marzo e andranno avanti per tutta la primavera e questo lascia ben pensare per una visione già in autunno.

Le storie tratte dai romanzi di Alicia Giménez Bartlett e realizzate da Sky con Cattleya e in associazione con Bartlebyfilm, le trame sono tratte dai tre romanzi, “Serpenti nel paradiso”, “Un bastimento carico di riso”, “Nido Vuoto” e il racconto “Carnevale diabolico” e porteranno la firma di Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia e le sceneggiature sono scritte con la collaborazione di Paola Cortellesi. A Genova le riprese si svolgeranno con il supporto della Genova-Liguria Film Commission.