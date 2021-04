“Un inno alla vita e all’amore”, con queste semplici parole Beppe Carletti annuncia il nuovo singolo dei Nomadi in arrivo su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica.

Il nuovo singolo dei Nomadi

Frasi Nel Fuoco, questo il titolo del nuovo singolo dei Nomadi, anticipa il disco Solo Esseri Umani in uscita il 23 aprile 2021. Titoli emblematici, spiega la band del compianto Augusto Daolio, che si collocano in un periodo storico fatto di grandi incertezze e grandi paure. Le Frasi Nel Fuoco vengono fuori dalla fiamma del dolore e raccontano la speranza, la voglia di vivere e di amare che sempre di più gridano dentro di noi.

L’arrangiamento scelto per Frasi Nel Fuoco è vivace, con influenze celtiche e popolari, ma non è tutto. Il nuovo singolo dei Nomadi è accompagnato da un video che mostra tantissimi artisti e tante persone intente a ballare, suonare e cantare, realtà di cui in un certo senso la pandemia ci ha privato e di cui oggi sentiamo particolarmente la necessità.

Il tema è ovviamente quello della ripartenza, un momento che tutti stiamo attendendo da circa un anno e mezzo. Con Frasi Nel Fuoco ancora una volta il mondo della musica si fa portavoce di quella voglia di ricominciare che ossessiona il mondo intero.

Solo Esseri Umani

Solo Esseri Umani è il nuovo album in studio dei Nomadi. Alla sua registrazione ha collaborato anche il comico e conduttore televisivo Enzo Iacchetti, specialmente per la title track.

Il disco verrà presentato in un raduno virtuale insieme a tutti i fan che lo ordineranno entro il 21 aprile. L’incontro avverrà il 22 aprile e sarà possibile ascoltare in anteprima i brani contenuti nell’album in uscita.

Frasi Nel Fuoco, il nuovo singolo dei Nomadi, sarà disponibile a partire da venerdì 9 aprile 2021 su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.