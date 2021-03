Il concerto di Francesca Michielin al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è stato cancellato, non verrà recuperato. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, tantissimi sono i concerti in programma che subiscono un nuovo posticipo, altri quelli che non si terranno, ufficialmente cancellati.

Tra gli eventi cancellati c’è quello di Francesca Michielin al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) che non si terrà come da calendario né verrà riprogrammato nel 2022. Si sarebbe dovuta esibire sul palco del Carroponte il prossimo 6 giugno ma l’evento non vedrà mai la luce.

Vivo Concerti, organizzatore dello spettacolo, divulga una nota stampa nella quale comunica la cancellazione dello spettacolo a causa del perdurare dello stato di emergenza:



“Data la persistente situazione epidemiologica legata al COVID-19 e il perdurare dello stato di emergenza, Vivo Concerti è spiacente di comunicare che il concerto di Francesca Michielin previsto per domenica 6 giugno al Carroponte è cancellato”.

I fan già in possesso dei biglietti per assistere allo spettacolo dovranno dunque chiederne il rimborso integrale, non essendo previste date di recupero né altri concerti della Michielin nella stessa location. Il concerto era inizialmente previsto per il 20 settembre 2020, poi posticipato al 6 giugno 2021 a causa del Covid-19. Adesso viene comunicato che lo show è stato completamente cancellato.

Per informazioni sui rimborsi è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Vivo Concerti dove a breve verranno comunicati tutti i dettagli.

TicketOne informa che i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite Call Center verranno rimborsati come da modalità decisa dall’Organizzatore dell’evento in base alle disposizioni contenute nel “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) di cui all’art. 88 e successivi provvedimenti.

Francesca Michielin ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, in coppia con Fedez. I due hanno portato sul palco del Teatro Ariston la canzone Chiamami Per Nome, che ha conquistato il secondo posto nella classifica finale, alle spalle dei Maneskin, vincitori dell’edizione numero 71 della kermesse canora condotta da Amadeus.