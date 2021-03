Apre a Cagliari il Parco Jovanotti, uno spazio ispirato al cantante Lorenzo Cherubini. L’annuncio è di poche ore, l’inaugurazione si è già tenuta e il parco sorge in Via Borgo Sant’Elia, su un’area rimasta a lungo inutilizzata. Lo spazio che adesso occupa il Parco Jovanotti, infatti, non era stata più utilizzata a causa di un incendio che ne aveva resa impossibile la fruizione.

Il sindaco Paolo Truzzu e l’assessora Paola Piroddi nella mattinata di lunedì 29 marzo 2021 hanno inaugurato il nuovo Parco Jovanotti, un’area giochi per i più piccoli che avrà anche uno spazio per i gatti.

Ma attenzione: non si tratta di un parco realmente intitolato al cantante. Questo non sarebbe possibile dal momento che l’artista è in vita.

Viene infatti subito chiarito che di fatto a quest’area non è stata assegnata nessuna targa né nomi precisi ma si identifica con Parco Jovanotti esclusivamente perché fu Jovanotti nel 2008 a piantare in questo spazio gli alberi che hanno consentito di sviluppare l’ambizioso progetto di riqualificazione.

“Quest’area non ha un nome, viene identificata per comodità come Parco Jovanotti perché il cantante nel 2008 aveva fatto piantare degli alberi in questa zona”, ha chiarito il Sindaco nell’inaugurare lo spazio che nella toponomastica ufficiale non può portare il nome di Lorenzo Cherubini, Jovanotti, dal momento che è possibile intitolare spazi solo a chi è già deceduto.

3mila metri quadrati per i bambini con scivoli, altalene e percorsi avventura; all’interno è stato anche realizzato un campo polivalente dotato di canestri e pavimentazione sportiva.

L’assessora a Cultura, Spettacolo e Verde pubblico Paola Piroddi ha anticipato che il nuovo Parco Jovanotti “potrà essere ulteriormente implementato con prato verde e alberature. Inoltre all’interno dell’area saranno sistemate nuove casette per la colonia felina della zona”. Spazio, dunque, anche ai gatti.

Qui sotto il video dell’inaugurazione del nuovo Parco Jovanotti a Cagliari: