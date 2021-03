L’arrivo di Noemi a Verissimo richiede un paio di occhiali da sole. La cantante sfoggia un sorriso contagioso, irradia positività ed è pronta a raccontare la sua ascesa verso la presa di coscienza e la nuova consapevolezza. Sulle note di Glicine Silvia Toffanin l’accoglie nel salotto di Canale 5 e le offre la possibilità di raccontare la sua nuova vita.

“Nuova” in effetti è una parola che ricorre molto spesso, da quando Noemi ha mostrato la sua riconquista. Ha lavorato tanto su se stessa come donna e come artista. Ha ripreso il controllo del suo corpo, ha deciso di combattere contro i suoi demoni e per questo racconta al suo pubblico che ritornare in superficie è possibile.

“Siamo noi a scegliere se vogliamo cambiare”, spiega: “Non deve dircelo qualcuno”. Per questo Noemi racconta di quel loop in cui si era trovata prigioniera, definendolo “anestesia emotiva”. Uno stato di cose che la faceva sentire dentro una cattedrale all’interno della quale si ritrovava a fare e cantare sempre le stesse cose. A Sanremo 2012 il segnale più importante: l’attacco di panico prima di salire sul palco.

Non solo tremori e stato di abbandono: Noemi ha accusato i sintomi della derealizzazione, ma per salvarsi si è concentrata sulla sua voce e sulla sua musica. Sono Solo Parole si è poi classificata terza, e non è affatto poco. Aveva vinto Noemi, non il suo panico. Da quel momento una lenta risalita. L’ansia le aveva dato un segnale e lei lo aveva colto.

“Bisogna sempre sfidarsi”, dice con fierezza: “La vita è dinamismo” e per questo ha deciso di lasciarsi andare per liberarsi da ogni routine e ogni chiodo fisso. Noemi a Verissimo ci mostra la sua nuova anima e ci fa capire che tutti possiamo cambiare e migliorarci purché la volontà sia tutta nostra, altrimenti è solo obbedienza.