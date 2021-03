Pop, r’n’b, ballate, una strizzata d’occhio all’hip hop e un fiume di collaborazioni eccellenti: nei 5 più grandi successi di Mariah Carey c’è tutta la storia mainstream degli anni ’90 che ancora oggi ci appartiene. La sua voce e la sua presenza scenica fanno ancora scuola e oggi, Mariah, è regina indiscussa dell’r’n’b e non mancano occasioni in cui il suo nome ricorre come punto di riferimento del pop degli ultimi 30 anni.

Hero (1993)

Hero è una spinta motivazionale: Mariah Carey ha raccontato al mondo che ognuno può essere un eroe dal momento che tutti abbiamo una forza nascosta che può salvarci.

When You Believe (1998)

Per anni erano circolate voci su un astio reciproco tra Mariah Carey e Whitney Houston. Le due artiste misero a tacere i rumors con questo duetto creato apposta per la colonna sonora de Il Principe D’Egitto. Una ballata intensa sul tema delle fede, accompagnata da un video in cui Mariah w Whitney si guardano spesso negli occhi e si prendono per mano.

Heartbreaker (1999)

A proposito di collaborazioni eccellenti, Heartbreaker è un featuring con Jay-Z e Missy Elliott ed è uno degli esempi più alti della scena contemporary R&B.

Obsessed (2009)

Tra i più grandi successi di Mariah Carey non può mancare questo dissing: Obsessed è una risposta alle continue provocazioni di Eminem, che viene interpretato dalla stessa popstar nel video ufficiale.