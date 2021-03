Parte il 26 marzo la programmazione di Harrow 3 su FoxCrime, coi nuovi episodi in prima visione assoluta: la serie australiana creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath torna in onda in Italia con la terza stagione inedita e nuovi casi da risolvere per il protagonista.

In Harrow 3 è ancora Ioan Gruffudd ad interpretare il dottor Daniel Harrow, patologo legale dalla grande empatia con le vittime ma un profondo disprezzo per le autorità. Le sue doti innate lo aiutano a risolvere anche i casi più strani, ma è soprattutto il suo istinto a violare le regole a condurlo alla verità e alla giustizia per le vittime su cui indaga. Ad ossessionarlo per sono anche fantasmi del passato e problemi familiari.

In Harrow 3 il protagonista parte affrontando un grave (presunto) lutto, per poi immergersi nuovamente nel lavoro tra casi di omicidio e perfino vampiri.

Ecco le trame dei primi due episodi di Harrow 3 in onda su FoxCrime (canale 116 di Sky) venerdì 26 marzo dalle 21.10 in prima visione assoluta per l’Italia.

Per affrontare la perdita di un figlio che non sapeva di avere, Harrow si getta a capofitto nel lavoro, concentrandosi sul caso dell’omicidio di un senzatetto.

Sollevato dalla notizia che suo figlio è ancora vivo, Harrow ora lavora ad uno dei casi più bizzarri della sua carriera: l’omicidio di un… vampiro.

Come le precedenti stagioni di questo poliziesco prodotto e trasmesso negli Stati Uniti da ABC anche Harrow 3 è composta da 10 stagioni: FoxCrime, su cui la serie è in onda dal 2018, ne trasmette due episodi a sera ogni venerdì dal 26 marzo al 23 aprile.