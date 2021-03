DayDreamer torna in onda al sabato oppure no? In un primo momento si era parlato del ritorno della serie turca su Canale5 proprio al posto di Amici 2021 che non avrà più il suo pomeridiano visto che ci sarà il serale, ma sembra che le cose siano cambiate in corsa. Mediaset ha di nuovo bocciato Can Yaman a favore di Silvia Toffanin e del suo Verissimo che andrà in onda quindi a partire dalle 15.30 circa come ha fatto la scorsa settimana.

L’ultima puntata della settimana per DayDreamer, salvo ulteriori cambiamenti, sarà proprio quella di oggi, il momento in cui Can dovrà fare i conti con il fatto che la donna avvistata con Ygit è proprio la madre Huma. L’amore tra lui e Sanem è ormai evidente ad entrambi e la coppia sa bene che non rimarrà ancora separata a lungo perché questo anno non ha cancellato i loro sentimenti.

Anche nelle puntate di Daydreamer dal 29 marzo al al 2 aprile, salvo cambiamenti di programmazione, non mancheranno le soddisfazioni dei fan. Deren organizza un grande party per inaugurare la società e a fine serata Sanem e Can si ritrovano a parlare del loro futuro: saranno in grado di essere buoni soci? Alla fine Can aspetta che Sanem si addormenti per prenderle di nascosto il suo anello.

Trovato il logo della società, si procede a sceneggiare uno spot. Un “fangoso” incidente occorso a Deren, e la solita idea balzana di Muzaffer, suggeriscono a Sanem di mettere al centro dello spot proprio la sua bella rossa nel ruolo della regina Cleopatra, e alla fine ottiene un sì come risposta. La giovane scrittrice nel frattempo ha ripreso a parlare con gli animali e cerca disperatamente la sua collana mentre Huma e Mevkibe decidono di curare maggiormente il loro aspetto. Emre, alle prese col nuovo lavoro, che non lo entusiasma, è costretto a fare i conti con lo stress lavorativo di Leyla.

Yigit, dopo il rifiuto di Sanem alla sua proposta di matrimonio, va lo stesso alla tenuta dicendole che non è lì per lei, ma per il suo amico Bulut. Can, con la scusa di controllare con lei gli ultimi dettagli per girare lo spot delle creme cerca di capire come sta andando la ricerca della collana che lui stesso ha nascosto. Aziz e Mihriban mentre fanno shopping vedono da lontano Huma e Mevkibe anche loro intente a fare shopping e scoppia il caos per colpa della gelosia.