Impossibile non amare la tigre di Cremona: nei 5 più grandi successi di Mina c’è sensualità, bellezza, potenza, abilità d’interpretazione straordinarie e soprattutto tutti i pilastri della canzone italiana. La voce di Anna Maria Mazzini è capace di far diventare oro qualsiasi musica tocchi, e non è un caso se oggi è un punto di riferimento per tutte le cantanti moderne e contemporanee.

Ogni sua interpretazione è una lezione di canto, e nella lista che segue scopriremo il perché.

Brava (1965)

Il Maestro Canfora sfidò Mina con un brano difficilissimo: consonanti e frasi che scorrevano velocissime si mischiavano con escursioni vocali da capogiro. Mina riuscì nell’intento e ancora oggi la sua versione di Brava resta imbattuta, specialmente nel controllo del fiato.

Se Telefonando (1966)

Se Telefonando gode dell’arrangiamento del Maestro Ennio Morricone. Il testo, invece, fu scritto da Ghigo De Chiara e Maurizio Costanza che dovettero prevenire la censura modificando il verso: “Poi nel buio la tua mano d’improvviso sulla mia” in: “Poi nel buio le tue mani d’improvviso sulle mie”.

Amor Mio (1971)

Su testo di Mogol e musica di Lucio Battisti, Amor Mio non può mancare tra i più grandi successi di Mina. Un po’ pop e un po’ soul, è una delle canzoni d’amore più intense della musica italiana.

L’Importante è Finire (1974)

L’Importante è Finire, scritta da Cristiano Malgioglio, è pura bellezza e ancora oggi viene eseguita per rendere omaggio alla tigre di Cremona. Con questo brano Mina gettò le basi per dominare gli anni ’70, un trionfo che non si è mai spento.

Volami Nel Cuore (1996)

Volami Nel Cuore è uno dei più grandi esempi in termini di eleganza: anche nei tormentati anni ’90 la tigre di Cremona sa mantenere il suo stile e la sua classe, per questo inseriamo il brano nei più grandi successi di Mina.