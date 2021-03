Appare sui social la foto di Anna in ospedale con Gianni Morandi. La moglie del cantante, sempre al suo fianco, lo imbocca teneramente mentre lui, con braccia e mani fasciate resta immobile a guardarla limitandosi ad aprire la bocca per il pasto.

La foto è stata condivisa sui social da Gianni Morandi e risale alla giornata di ieri. Morandi si trova, infatti, ancora in ospedale in seguito al ricovero d’urgenza a causa delle ustioni riportate su braccia e mani mentre bruciava sterpaglie in campagna.

In un tranquillo pomeriggio di serenità, mentre era intento a curare la campagna, Gianni Morandi ha perso l’equilibrio ed è caduto sul fuoco appoggiandosi a terra con gli arti superiori.

“24 marzo. Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama… Foto di Yash”, le parole di Gianni Morandi nel condividere uno scatto che lo vede ad orario pasto lasciarsi imboccare da Anna, la persona con la quale condivide gioie e dolori della sua esistenza. Ma la foto ha diviso sui social.



Anna in ospedale con Gianni Morandi è una figura indispensabile al suo accudimento oppure avrebbero potuto evitare di lasciarla accedere al reparto? Secondo le nuove normative anti-Covid, infatti, i parenti e gli amici dei malati non possono accedere alle strutture ospedaliere, neanche in sede di visita medica. Ma dimentichiamo che Gianni Morandi non è una persona autosufficiente in questo momento e la presenza di Anna gli consente di potersi cibare, non avendo l’autonomia fisica necessaria per impugnare le posate e portarle alla bocca.

La visita di Anna, dunque, più che di una visita di cortesia si tratta di un supporto indispensabile ad una persona non autosufficiente ma c’è chi la ritiene una “foto poco rispettosa di chi non ha potuto vedere i suoi cari” neanche in punto di morte.