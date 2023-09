79 anni alla fine dell’anno e un enorme seguito sui social. Gianni Morandi è stato uno dei primi cantanti italiani della vecchia generazione a credere nel potere dei social mostrando a tutti come si fa. Così, giorno dopo giorno, ha tenuto davanti allo schermo i suoi fan in attesa delle celebri foto di Anna e dei suoi commenti. Adesso, però, ha bisogno di una pausa.

All’improvviso, in modo del tutto inaspettato, Gianni Morandi torna sui social per mostrarsi in un video in cui annuncia un periodo di pausa. Non lo vedremo per un po’.

“Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene“, le sue parole. Tra i commenti dei milioni di fan su Instagram e Facebook si evidenzia grande supporto all’artista e completo appoggio in questa decisione. Tuttavia c’è anche chi ipotizza che il cantante possa nascondere qualcosa: forse la pausa è dovuta a motivi di salute che non vuole spiegare in questo momento? O forse a lavori su nuove canzoni?

Del resto, Morandi ha comunicato una pausa dai social e non dalla musica. Il distacco momentaneo – e temporaneo – da Facebook e Instagram potrebbe dunque portare a nuovi ed interessanti progetti.

Ad oggi, il motivo di questa pausa non è stato svelato ma dopo negli ultimi anni non si può di certo sostenere che Morandi si sia riposato. Prima a Sanremo da artista in gara, poi al fianco di Amadeus, tra nuova musica, album, collaborazioni importanti e tournée sold out, un periodo di pausa è lecito.

L’augurio – e la speranza dei fan – è che non nasconda altro.