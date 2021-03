Un outsider davvero interessante è il nuovo Realme C25, da poco presentato nel mercato indonesiano. Buono il processore MediaTek Helio G70 (realizzato attraverso un processo produttivo a 12nm) da cui il dispositivo prende le mosse, così come il passaggio a 4GB di RAM LPDDR4X e la possibilità di scegliere tra 64 o 128GB di memoria interna (cose non del tutto scontate per quanto riguarda il segmento degli entry-level). Realme C25 include uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (rapporto screen-to-body dell’88.7%).

La fotocamera posteriore è tripla: sensore principale da 48MP, macro da 2MP e monocromatico da 2MP. La fotocamera frontale monta un sensore da 8MP (apertura f/2.0). Il Realme C25 è ben equipaggiato anche sotto il profilo della connettività: Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou e jack per le cuffie da 3.5mm (che fa sempre piacere avere al netto degli adattatori, che quando servono non si trovano mai). Benissimo il comparto energetico, visto che il dispositivo presenta una batteria da 6000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W. Le dimensioni ed il peso ammontano rispettivamente a 164,5 x 75,9 x 9,6mm e 209 gr.

Il Realme C25 è disponibile nelle colorazioni blu e grigio. Il sistema operativo designato è Android 11 con Realme UI 2.0. Il prezzo è la parte che fa più gola, visto che il device potrà essere acquistato a partire dal prossimo 27 marzo a 2.099.000 IDR, il corrispettivo di circa 122 euro al cambio attuale (a questa cifra è difficile reperire un prodotto simile nel nostro Paese). Dubitiamo il Realme C25 possa arrivare mai nel nostro mercato, ma è valsa la pena parlarvene data la bontà della scheda tecnica e soprattutto del prezzo di vendita. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve possibile.