Jovanotti ringrazia i medici dello IEO di Milano, il personale dell’Istituto Europeo di Oncologia che ha sostenuto ed aiutato sua figlia Teresa nella lotta contro il cancro. Nelle storie su Instagram, Jovanotti posta un video realizzato dai medici e dal personale sanitario dello IEO, che negli scorsi mesi ha avuto in cura sua figlia Teresa.

Ha menzionato sua figlia, Teresa Cherubini, e sua moglie Francesca Valiani nella clip allegra e spensierata che medici e infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano hanno realizzato per la famiglia Cherubini mostrando i loro muscoli e riprendendo quel gesto che ha fatto il giro dell’Italia, quello che Teresa ha proposto su Instagram quando ha annunciato che aveva finalmente sconfitto il tumore.

A gennaio, Teresa Cherubini era approdata sui social con alcuni scatti per comunicare di aver avuto un tumore ma di essere guarita grazie al sostegno dei medici che l’hanno presa a cuore. Adesso Jovanotti ringrazia i medici dello IEO di Milano che hanno supportato la lotta di sua figlia contro quel male più grande di lei, una lotta che l’ha vista soffrire ma vincere.

Teresa aveva scritto di aver superato il linfoma di Hodgkin, dopo 7 mesi e 6 cicli di chemioterapia, sotto la guida attenta del personale dello IEO di Milano. Il linfoma di Hodgkin è un tumore che colpisce il sistema linfatico, relativamente raro che colpisce 4 persone ogni 100.000. Le possibilità di guarigione sono altissime: più dell’80% riesce a sconfiggere definitivamente la malattia.

In occasione della festa del papà, Jovanotti e Teresa avevano duettato sulle note di una canzone di Bob Marley, festeggiando quella giornata speciale da trascorrere insieme, nonostante le restrizioni della pandemia. I due erano apparsi in auto mentre cantavano con complicità un brano di musica internazionale a firma di Bob Marley, che in quella giornata li ha uniti.