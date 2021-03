Giovane Per Sempre di Paolo Vallesi è un ticket staccato dalla parete dell’esistenza. Con questo nuovo singolo il cantautore fiorentino ripercorre 30 anni di carriera, un lungo percorso fatto di musica, parole e suoni che non ha fine dal momento che il 2021 sarà l’anno in cui vedranno la luce i nuovi album per un progetto discografico pensato.

Giovane Per Sempre di Paolo Vallesi è un momento di riflessione in cui l’artista si guarda allo specchio e si sente finalmente nella posizione di dispensare consigli al prossimo, un “prossimo” che è soprattutto se stesso. Lo fa, Paolo Vallesi, aggiungendo parole su un arrangiamento puramente pop puntellato su una cassa continua che si interrompe poco prima del ritornello, quando tutto decolla di nuovo.

Pianoforte, tastiere e beat elettronici fanno da altare alla sua ritrovata consapevolezza. Per sottolineare meglio il concetto, nel video ufficiale di Giovane Per Sempre di Paolo Vallesi troviamo l’artista in ottima forma, nella sua Firenze, mentre divide la sua giornata all’interno di uno stadio per segnare l’ennesimo goal. Tutto casuale? No, perché la location scelta è l’Artemio Franchi e il portiere che si appresta a parare le cannonate è Stefano Sorrentino.

“Il mondo intorno a me è cambiato ma io sono rimasto lo stesso”, dice con fierezza il cantautore quando parla del suo nuovo singolo. Il testo è stato scritto da Paolo Vallesi su ispirazione di Enrico Rialti, che dopo aver ascoltato un suo brano gli ha inviato un’email con la sua idea. Il risultato è una celebrazione della vita di un artista, come lo stesso Vallesi racconta:

“Di questo singolo, che ho scelto come anticipazione dei miei album che usciranno nel 2021, mi ha affascinato il titolo. Quando ti guardi indietro e ripercorri mentalmente 30 anni di carriera ti rendi conto che hai fatto tante cose, alcune belle e alcune brutte, alcune note e altre anonime. Giovane Per Sempre non è una speranza, è una certezza perché mi accorgo che la mia passione ed il mio entusiasmo in questo nuovo lavoro sono pari a quelli del mio primo disco, nel ‘91, ed è cambiato il mondo attorno a me, ma sono rimasto sempre lo stesso”.

Giovane Per Sempre di Paolo Vallesi è la presa di coscienza di un uomo saggio e ispirato, un artista sensibile che guarda la sua vita dagli spalti mentre i ricordi sono ancora lì, sul campo, ora come un monito e ora come un piacevolissimo film.

Testo