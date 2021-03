Poeta, compositore, maestro e uomo d’altri pianeti: nei 5 più grandi successi di Franco Battiato c’è uno degli esempi più alti del cantautorato italiano. Siciliano e internazionale allo stesso tempo, il Maestro è anche una fucina di suoni d’avanguardia, uno sperimentatore che in ogni brano riesce a mettere tutto il suo mondo. Esploso quando in Italia andava forte il progressive rock, oggi Battiato è fonte d’ispirazione per tantissimi artisti contemporanei che non smettono di rendergli omaggio.

Centro Di Gravità Permanente (1981)

Quale modo migliore di raccontare lo smarrimento interiore e la ricerca di una stabilità? Battiato lo ha fatto con Centro Di Gravità Permanente, un percorso verso la pace durante il quale incontra personaggi pittoreschi.

Cuccurucucu (1981)

Citazione di Cuccurucucù Paloma di Tomas Mendez (che a sua volta è una trascrizione onomatopeica in lingua spagnola del verso dei colombi), il brano è un insieme di citazioni cosparse su una base post punk. Nei cori è presente Giuni Russo, specialmente sul finale in cui Franco Battiato cita i Beatles.

La Cura (1997)

Inutile negare che La Cura sia una delle canzoni d’amore più belle scritte dall’uomo. In questo brano Franco Battiato si rivolge alla sua amata evocando tutte le immagini più suggestive del creato, promettendole protezione e guarigioni. Nel 1997 fu votata Canzone dell’Anno al Premio Italiano della Musica.

Torneremo Ancora (2019)

Torneremo Ancora è un’amara promessa, dal momento che è stato annunciato che non esistono più inediti del Maestro da proporre. Per questo è d’uopo ascoltarla in silenzio e inserirla tra i più grandi successi di Franco Battiato.