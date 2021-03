Parte la riproduzione di Se Mi Pieghi Non Mi Spezzi di Cmqmartina e siamo già nel mondo della stella di X Factor 2020. Luci al neon, un side-chain prepotente ma mai soffocante, elettronica da sfondare un muro di cemento armato coi picconi e rabbia, tanta rabbia ribaltata in positivo.

Cmqmartina è capace di catturare chiunque nel suo padiglione fatto di luci strobo, storie al vetriolo e ferraglia minacciosa, ma sa soprattutto metterti a tuo agio. In questo nuovo brano strizza l’occhio a tutta la nu dance internazionale senza prostrarsi ad essa: la guarda in faccia, non imita, perché dall’inizio della sua carriera ha saputo dimostrare la sua indiscussa sincerità.

Se Mi Pieghi Non Mi Spezzi di Cmqmartina, come il titolo suggerisce, è un’esplosione di consapevolezza nei confronti di chi fa di tutto per distruggere la nostra vita. Molto spesso, tuttavia, i carnefici siamo noi stessi e l’autodistruzione è la peggiore tortura che ci viene inflitta. Per questo Cmqmartina sceglie di affidare alla musica la sua risposta al male che aleggia nel quotidiano, a colpi di grancassa e bassi sintetici.

Queste le dichiarazioni dell’artista sul nuovo brano:

“Se mi pieghi non mi spezzi lo grido a tutte le persone che hanno cercato di farmi del male: anche io stessa sono tra queste. Ogni tanto devo ripetermi che anche se va tutto male e sono un disastro domani posso riprovarci. Questa consapevolezza mi ha dato la spinta vera per rialzarmi nei momenti neri. Domani ballerò ancora e voi con me, se vorrete”.

Non mancano gli ammiccamenti a Billie Eilish e a tutta la scena indie pop internazionale, con perimetri minimal nella scelta dei suoni e nella composizione. Si sa, Cmqmartina respira e divora l’elettronica da sempre e il Belpaese ha appena scoperto una nuova diva della nu dance, e il suo piglio internazionale ci fa capire che sentiremo parlare di lei ancora a lungo.

Se Mi Pieghi Non Mi Spezzi di Cmqmartina coniuga il furore emozionale alla spensieratezza del club, il diario quotidiano e la liberazione da una zavorra che solo noi possiamo scegliere di eliminare dalla nostra esistenza: l’artista, con questo brano, ci offre uno specchio ma anche un la per trovare la combinazione giusta, una volta per tutte.

Testo