L’app Intesa Sanpaolo Mobile sbarca su AppGallery per gli smartphone con Huawei Mobile Services (a partire dai P40, passando per i Mate 40 Pro ed il Huawei P Smart 2021). Uno strumento che era tanto mancato ai proprietari di questi dispositivi, e che ricordiamo consentire la gestione delle proprie finanze direttamente dallo schermo del telefono, senza essere costretti a recarsi in filiale oppure ad accendere il PC per un consulto veloce.

L’app Intesa Sanpaolo Mobile offrirà ai propri utilizzatori la possibilità di verificare il saldo in tempo reale, tenere sott’occhio lo storico dei movimenti, effettuare bonifici, ricariche telefonici, pagare utenze e bollettini, etc. Chiaramente per poter usufruire dei servizi associati bisognerà avere un conto corrente Intesa Sanpaolo (cosa che diamo per scontata, ma che è meglio precisare), ed aver attivato My Key, il contratto che prevede l’accesso ai canali digitali. Potrete scaricare l’app Intesa Sanpaolo Mobile da AppGallery o da Petal Search, il widget che consente di avere accesso immediato alla lista completa di tutte le app disponibili per gli smartphone dotati dei Huawei Mobile Services. Come potete intuire, il programma è sicuro: tutte le applicazioni pubblicate sullo store proprietario del produttore cinese vengono sottoposte ad accurati test di sicurezza prima di essere mandate in pubblicazione.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, si è detto molto soddisfatto dell’arrivo su AppGallery dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, che proprio non poteva mancare al già ricco elenco di app mobile banking messe a disposizione nello store proprietario. Correrete subito a scaricarla anche voi sul vostro smartphone con Huawei Mobile Services, se intestatari di un conto Intesa Sanpaolo? In caso di problemi non esitate a contattarci (per quello che possiamo, proveremo ad aiutarvi, altrimenti potrete rivolgervi all’assistenza clienti dell’istituto bancario): vi risponderemo nel più breve tempo possibile.