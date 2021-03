Se avete un Samsung Galaxy è probabile abbiate sperimentato dei problemi in queste ore con l’app Brawl Stars (che è a propria volta andato incontro ad alcuni malfunzionamenti nella giornata di ieri con loading fermo al 92% dopo un nuovo aggiornamento, come vi abbiamo raccontato in questo articolo). Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il disturbo si paleserebbe durante il caricamento del titolo videoludico di Supercell, causando fastidi alla risoluzione dello schermo, oppure di instabilità o blocco del sistema.

Le testimonianze, al momento, sembrano interessare alcuni dispositivi in particolare, come nel caso dei Samsung Galaxy S7, S8, S9 e Note 9, anche se non è possibile escludere siano coinvolti nella defezione anche altri modelli. Installare l’app Brawl Stars non comporta problemi, ma lanciarlo sì: per questo motivo sarebbe opportuno smettere di utilizzare il gioco fino a che il disturbo non verrà corretto (altrimenti potreste incappare anche voi nei disturbi di cui sopra, che, nei casi più gravi, potrà bloccare il sistema operativo del vostro dispositivo che risulterà estremamente difficile da riavviare). Ad ogni modo, chi si è già imbattuto in questo genere di problemi a bordo del proprio Samsung Galaxy con l’app Brawl Stars potrà riportare il dispositivo al suo normale funzionamento riavviandolo, oppure ripristinandolo allo stato di fabbrica (perdendo, in quest’ultimo caso, tutti i dati). Altri utenti, purtroppo, non sono riusciti a risolvere nemmeno così.

La vera causa dei problemi ancora non si conosce, anche se è molto probabile sia legata all’app Brawl Stars: la soluzione, pertanto, spetta al team di sviluppo di Supercell, ed è quindi inutile aspettarsi un aggiornamento correttivo da parte del colosso di Suel. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.