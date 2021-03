Ho sempre avuto qualche difficoltà nel dover scrivere delle lettere formali, figuriamoci in lingua inglese. Eppure, ho scoperto che scrivere saluti lettera inglese è molto più facile di quello che avrei mai potuto immaginare, togliendomi di dosso qualsiasi preoccupazione.

In effetti, prima di schiacciare il tasto invia della mail, oppure prima di consegnare la lettera all’ufficio postale, mi è sempre attraverso un brivido. “Avrò usato le diciture corrette o no?”: è la domanda che più di frequente mi gira e rigira in testa, provando a ripetere tutte le frasi della mail o della lettera, sperando che vadano bene o non siano un clamoroso buco nell’acqua.

Si parte con l’intestazione

Ho così raccolto diverse informazioni su come scrivere una mail o lettera formale in inglese, arrivando ad una prima conclusione: la scrittura di una lettera formale in lingua inglese va organizzata per fasi. Il primo passo è senz’altro quello di curare in modo adeguato l’intestazione. Partire bene è fondamentale. Quindi, nell’heading ho imparato a memorizzare questo rapido trucchetto: sì all’indirizzo del mittente, ma senza mai comprendere anche nome o cognome.

Occhio sempre a saltare una riga e poi a inserire la data. E anche in questo caso ho riscontrato diversi problemi nel capire quale tipologia di data inserire. Vi consiglio di puntare sullo stile americano o su quello british. Il primo prevede di inserire il mese, poi il giorno e, infine, l’anno, mentre il secondo prevede di inserire prima il giorno, poi il mese e l’anno. Un altro aspetto che ho fatto fatica ad apprendere, ma che con il passare del tempo è diventato una base solida per realizzare qualsiasi lettera o email formale, è indubbiamente la scrittura del nome del mese con la prima lettera che va posta in minuscolo. Bene, adesso vi suggerisco, e solo in questa fase mi raccomando, di inserire tutte quelle informazioni che riguardano l’indirizzo del destinatario.

Cominciare una lettera formale

Bene, una volta che ho inserito mittente e destinatario ho sempre pensato che il più fosse fatto. Invece, no, mi sbagliavo completamente. Le formule di apertura sono così tante che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Come fare per scegliere? Seguite il mio consiglio, visto che è meglio scegliere in relazione alla tipologia di destinatario.

Ed eccoci arrivati a un’altra fase estremamente delicata: io mi sono sempre bloccato a questo punto, ma questo consiglio tornerà decisamente utile. Ci sono tantissime frasi utili e diffuse che si possono usare come vera e propria formula introduttiva.

Corpo e conclusione

Ho sempre pensato, poi, che una lettera formale necessiti ovviamente di un certo formalismo anche nel modo di scrivere. Di conseguenza, ho imparato a non sottovalutare o prendere troppo alla leggera questi aspetti. Quindi, è sempre meglio fare come me, ovvero avere sempre a disposizione una raccolta di frasi da usare nel corpo di una lettera formale o email in lingua inglese, in maniera tale da poterle sfruttare in ogni momento.

Quando sembra che le fasi più difficile e ricche di rischi e pericoli siano ormai andate, ecco che si deve fare i conti con la conclusione. E, ve l’assicuro, è fondamentale curare questa parte della lettera formale tanto quanto l’intestazione.

È sempre meglio cercare di chiudere la lettera in maniera decisamente appropriata in base a quello che si dice nel testo della mail, ma anche in merito agli sviluppi seguenti rispetto all’invio della mail. Se ho intenzione di ringraziare e basta mi dovrò comportare e scrivere in un certo modo, altrimenti, se c’è l’intenzione di mettersi a disposizione per poter ottenere altre e più approfondite informazioni, è chiaro che bisogna porsi in altro modo. Anche in questo caso, io di solito tendo ad affidarmi a delle formule conclusive, che adatto in base al finale che voglio dare alla lettera formale.