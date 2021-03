Addio al re del liscio: Raoul Casadei è morto dopo una degenza all’ospedale Bufalini di Cesena per via delle complicazioni dovute a un’infezione dal virus SARS-CoV-2.

Il contagio era avvenuto negli ambienti famigliari dell’artista mentre si trovavano tutti in quarantena fiduciaria in via Delle Nazioni, a Villamarina di Cesenatico. Raoul Casadei si è spento dopo un ricovero iniziato il 2 marzo. Secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate nelle ultime ore, fino al tragico epilogo di questa mattina. Per il re del liscio, infatti, si è rivelato necessario il ricorso alla respirazione assistita. A non favorire la sua situazione clinica è stata, indubbiamente, l’età avanzata.

La pandemia del Covid-19 continua a mietere vittime anche nel mondo dello spettacolo. Il bollettino della famiglia Casadei è critico: su 15 famigliari risultano 14 i contagiati – scrive Il Resto Del Carlino – e l’unico immune è il figlio Mirko che dal padre ha ereditato la carriera musicale.

Raoul Casadei aveva contratto il virus verso la fine di febbraio ed era costantemente monitorato. La saturazione era diminuita progressivamente e per questo era stato disposto il ricovero all’ospedale. Pochi giorni fa era ancora attivo tanto da riuscire a comunicare al telefono con la sua famiglia, riuscendo anche a mandare ai parenti le foto della sua degenza.

Con la scomparsa di Raoul Casadei l’Italia perde il principale punto di riferimento del liscio. Casadei, infatti, aveva ereditato la passione per la musica da suo zio Secondo Casadei nientemeno che l’autore della celeberrima Romagna Mia. La Romagna, infatti, faceva rima proprio con il liscio di cui Raoul si era fatto autorevole portavoce.

Alla notizia del ricovero l’intero Paese si era mobilitato per gli auguri di pronta guarigione con tanti messaggi di solidarietà. Raoul Casadei è morto a 83 anni, una perdita gravissima per il mondo del liscio e della musica italiana tutta.