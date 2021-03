Harry Styles apre i Grammy Awards 2021: il suo nome è emerso oggi, confermato in via ufficiale. L’artista figurava tra i presenti alla serata dei Grammy Awards ma non erano disponibili ulteriori dettagli sul suo ruolo. Oggi è stato comunicato che sarà proprio Harry Styles ad aprire i Grammy nel 2021!

Cosa significa questo nello specifico? Innanzitutto che i fan dell’artista potranno assaporare la sua performance già all’inizio della serata, senza dover attendere ulteriormente. Harry Styles si esibirà infatti all’inizio della cerimonia e la aprirà con la sua musica.

Il fatto che sia Harry Styles ad aprire i Grammy Awards 2021 porta con sé anche un’altra bella notizia per lui e per i suoi fan: lo spazio che verrà dedicato alla sua musica sarà piuttosto ampio. Parliamo di 6/10 minuti a sua disposizione in cui potrà sicuramente presenterà più di un brano del suo repertorio, un privilegio che non vien destinato a tutti i performer della serata.

A confermare ufficiale l’apertura di Harry Styles ai Grammy è stato Jack Sussman, Executive Vice President Specials, Music & Live Events della CBS. Intervistato dal Variety, Sussman ha comunicato che lo spettacolo verrà aperto da un incredibile artista internazionale, stimato in tutto il mondo: Harry Styles, ex componente degli One Direction e oggi felicemente solista al pari dei suoi ex band mate.

“Meglio non perdersi l’inizio dello show! Ci sarà Harry Styles, un incredibile artista, ad aprire l’evento”, si è raccomandato Sussman con i lettori. Ai fan di Styles, ovviamente, la notizia non è passata inosservata e ha varcato rapidamente ogni confine internazionale fino a raggiungere la vetta dei trending topic su Twitter.



L’entusiasmo dei fan italiani è tangibile anche a causa della lunga assenza di Harry Styles dal nostro Paese, a causa della pandemia globale Covid-19 che ha reso impossibile la programmazione e lo svolgimento di eventi nell’ultimo anno.

I Grammy Awards sono attesi per domenica 14 marzo.