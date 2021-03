Amazon oggi 8 marzo propone una serie di offerte su cui vale davvero la pena riflettere: la Festa della Donna 2021 potrebbe essere la giusta occasione per omaggiare una persona speciale (può essere solo una di tante occasioni), che sia la mamma, la moglie, la fidanzata, la figlia o chi volete. Protagonista del giorno è il Samsung Galaxy S21 5G (con caricatore incluso, che non è affatto un dettaglio trascurabile), vostro a 879 euro, in disponibilità immediata (il prodotto è venduto e spedito da Amazon). Riceverete a casa il Samsung Galaxy S21 5G già domani 9 marzo, naturalmente ordinandolo entro poche ore (non andate oltre le 16, altrimenti la consegna slitterà di qualche giorno).

Offerta Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2"... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Fotocamera da 64MP per immagini nitide. Milioni di pixel per catturare...

Il Samsung Galaxy S21 5G vi piace, ma ormai avete messo gli occhi su iPhone 12? Le offerte Amazon di oggi 8 marzo, che è soltanto uno dei tanti giorni in cui le donne andrebbero celebrate, vi consentiranno di acquistarlo al prezzo di 899 euro (modello da 128GB), sempre in disponibilità immediata e consegna più veloce prevista per domani 9 marzo. Il telefono, anche in questo caso, viene venduto e spedito da Amazon.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come potete vedere, le proposte sono tutte molto interessanti, senza poi parlare dell’affidabilità e della garanzia che ci sono dietro il mondo Amazon (cose che ormai dovrebbero essere chiare a tutte). Parliamo di un e-commerce, ma non di certo di un acquisto fatto al buio: anche i più reticenti, a quest’ora, se ne saranno convinti. Samsung Galaxy S21 5G o iPhone 12 da 128GB di memoria interna? La scelta è difficile trattandosi di due ottimi smartphone, ma siamo certi che avete già la vostra preferenza. Fateci sapere, nel caso in cui decidiate di procedere all’acquisto, quale dei due vi porterete a casa lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.