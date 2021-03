Nei più grandi successi di Antonello Venditti c’è Roma, la sua città e la sua squadra del cuore, c’è l’Italia ma soprattutto ci sono tante piccole storie di persone innamorate che il cantautore ha raccontato con la gentilezza e la sensibilità di un poeta contemporaneo. Venditti è capace di coniugare la metafora alla stilettata verace, sempre senza fare troppo rumore né procurare dolore.

Grazie Roma (1983)

Non esiste occasione in cui i tifosi giallorossi non intonino Grazie Roma di Antonello Venditti. Il brano è infatti un vero e proprio atto d’amore per la squadra ufficiale della Capitale che il cantautore scrisse nel 1983 quando la Roma vinse il secondo scudetto.

Ci Vorrebbe Un Amico (1984)

Primo singolo estratto dal disco Cuore (1985), Ci Vorrebbe Un Amico è il racconto straziante della fine di una relazione. Venditti scrisse il testo dopo esser stato lasciato dalla moglie Simona Izzo – il matrimonio durò dal 1975 al 1978 – che iniziò una relazione con Maurizio Costanzo. Il verso: “E tutto il resto è vita” è una citazione presa proprio da Costanzo.

Notte Prima Degli Esami (1984)

Notte Prima Degli Esami non può mancare tra i più grandi successi di Antonello Venditti. Racconto di vita che spesso ricorre come locuzione, disegna uno spaccato della notte romana: 4 musicisti lasciano un locale dopo un’esibizione (uno di essi è Francesco De Gregori), due ragazzi si incontrano prima dell’esame di maturità e per le strade sfrecciano le ambulanze.

Alta Marea (1991)

Alta Marea è la versione italiana di Don’t Dream It’s Over dei Crowded House ed è uno dei brani più amati di Venditti. Nel video ufficiale compare una giovanissima Angelina Jolie.

Amici Mai (1991)

Tra i più grandi successi di Antonello Venditti non può mancare Amici Mai, il racconto sull’impossibilità di restare amici dopo un grande amore: “Amici mai, per chi si ama come noi. Non è possibile”.